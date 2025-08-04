Hayrabolu'da 1643 Vatandaşa Yardım

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) temmuz ayında bin 643 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, temmuz ayında bin 643 ihtiyaç sahibine 3 milyon 829 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi.

Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ