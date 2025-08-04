Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) temmuz ayında bin 643 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, temmuz ayında bin 643 ihtiyaç sahibine 3 milyon 829 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi.
Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › Yerel › Hayrabolu'da 1643 Vatandaşa Yardım - Son Dakika
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