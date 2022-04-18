Hayvan barınağı teknolojiyle donatılıyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi tam teşekküllü hayvan hastanesi haline geliyor. Son teknoloji röntgen cihazının alındığı bakımevine kan sayım cihazı da alınıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Avrupa Standartlarında bir merkez olduğunu ifade ederek merkezin teknolojik cihazlarla donatıldığını kaydetti. 3 veteriner ve 3 tekniker başta olmak üzere sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve kısırlaştırılmalarının Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldığı Sokak Hayvanları Bakımevi yeni cihazlarla birlikte tam teşekküllü hale geldi.

Son teknoloji röntgen cihazının da kurulduğu bakımevine ziyaret gerçekleştiren Başkan Özlü, "Avrupa Birliği standartlarında bir merkez kurduk. Her gün en az 25 kısırlaştırma ameliyatın yapıldığı istenildiğinde 45 ameliyata kadar kapasitenin artırıldığı merkezimizin cihaz eksikliklerini de tamamlıyoruz. En son yeni bir röntgen cihazı kazandırdık. Hastalık ve tedavi belirlemede veterinerlerimize büyük katkısı olacağını düşündüğümüz kan sayım cihazının da alınması talimatını verdik. Sokak hayvanlarımızın tam teşekküllü bir hastane gibi olan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde tüm tedavileri yapılarak sağlıklı hale getirilecek" diye konuştu.

Doğal yaşam alanı oluşturuluyor

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yanında yeni alanların da merkezin bünyesine kazandırıldığını açıklayan Başkan Özlü, "Düzce'mizde topladığımız hayvanların tedavi ve kısırlaştırılmalarının ardından yeni bir doğal yaşam alanı oluşturuyoruz. Kafesler yerine yine kapalı ancak açık alan olacak. Bizim kontrolümüzdeki alanda hayvanlarımızın yemlerini de barınmalarını sağlayacağız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE