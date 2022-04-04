Hayvansever Duman'a Başkan Özlü'den teşekkür - Son Dakika
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Hayvansever Duman'a Başkan Özlü'den teşekkür

04.04.2022 16:46
Hayvansever Duman'a Başkan Özlü'den teşekkür

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Akçakoca'da darp edilen köpeği kurtarmak için mücadele eden Şadiye Duman'ı ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Akçakoca'da darp edilen köpeği kurtarmak için mücadele eden Şadiye Duman'ı ziyaret etti. Hayvansever kadına teşekkür eden Tuncer, Başkan Özlü'nün selamını iletti.

Geçtiğimiz günlerde Akçakoca'da sahibi tarafından darp edilen köpeğin videosu sosyal medyanın gündemine oturmuş, köpek ise Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezine getirilerek tedaviye alınmıştı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde yer alan bir kadının, darp edilen köpeğin sahibine kızdığı anlar da kameralara yansımıştı. Hayvanseverlerin gönlünde taht kuran Akçakocalı Şadiye Duman'ı Düzce Belediyesi unutmadı. Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Hayvansever kadını ziyaret ederek teşekkür etti.

"Ben yapılması gerekeni yaptım"

Sokak hayvanlarına dayanamadığını ifade eden Duman, şahsın köpeği dövmeye başladığı anda bir şey demediğini ancak sopayla vurmaya başladıktan sonra çok üzüldüğünü belirtti. Çevredekilere serzenişte bulunduğunu da dile getiren Şadiye Duman, o anları videoya çektiklerini bilmediğini daha sonra öğrendiğini söyledi.

"Köpeği kurtardım ya önemli olan o" diyerek olay anlarını anlatan Duman, yaşananları balkondan gördüğünü ve müdahale ettiğini söyleyerek, "Gördüm ve dayanamadım. O akşam köpeğe de çok ağladım. Dili yok ki hayvanın. Ben yapılması gerekeni yaptım" dedi.

Başkan Yardımcısı Tuncer ise Şadiye Duman'ın büyük bir cesaret örneği gösterdiği söyleyerek "Allah senden razı olsun. Yapmış olduğunuz çok güzel bir hareket. Keşke bu hareketi herkes gösterebilse. Senin yaptığın bu hareket birçok kişiye örnek olacak" dedi.

Tuncer, daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün hediyesini Şadiye Duman'a verdi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayvansever Duman'a Başkan Özlü'den teşekkür - Son Dakika


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