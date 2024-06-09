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Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntüler

Şanlıurfa'da toplanan hayvanseverler görüntülere tepki yağdırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir vatandaşın sokak köpeğinin boğazına baskı uygulayarak boğmaya çalıştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Türkiye'nin değişik illerinden gelen hayvanseverler, düzenledikleri basın açıklamasıyla olayı protesto etti.

Şanlıurfa'da önceki hafta içerisinde yaşanan olayda Mustafa Şahin adlı bir vatandaş sokak köpeği tarafından ısırıldı. Ölen köpekten alınan numuneler, kuduz olduğunu ortaya çıkarttı. Vatandaş, hastanede tedavi altına alınırken bölgede bulunan diğer köpekler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatıldı.

Sosyal medyaya düşen görüntüler tepki çekti

Olayın yaşandığı güne ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Necmettin Ç. isimli şahsın köpeği çimenlerin üzerine yatırıp boğazını sıktığı görüldü. Nefessiz kalan köpeğin hareket etmekte güçlük çektiği gözlenirken, görüntülerin devamında ise ayağından ısırılan vatandaşın elbisesinin kanlar içerisinde kaldığı görüldü.

Bir diğer görüntüde ise belediye çalışanları olduğu iddia edilen şahısların olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini yakaladıktan sonra ayaklarından tutup pikabın kasasına gelişi güzel attıkları gözlendi.

Hayvanseverler tepki gösterdi

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Türkiye'nin değişik illerinden çok sayıda hayvansever Şanlıurfa'ya geldi. Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir parkta toplanan hayvanseverler, düzenledikleri basın açıklamasıyla yaşananlara tepki gösterdi.