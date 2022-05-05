Hıdrellez ateşi Keşan'da yakıldı - Son Dakika
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Hıdrellez ateşi Keşan'da yakıldı

05.05.2022 16:46

Hıdrellez ateşi Keşan'da yakıldı Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu günü simgeleyen, halk dilinde Hıdrellez olarak adlandırılan ve doğanın canlanmasının karşılandığı Hıdrellez ateşi Edirne'nin Keşan ilçesinde yakıldı.

Hıdrellez ateşi Keşan'da yakıldı

EDİRNE - Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu günü simgeleyen, halk dilinde Hıdrellez olarak adlandırılan ve doğanın canlanmasının karşılandığı Hıdrellez ateşi Edirne'nin Keşan ilçesinde yakıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan şenlikler birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 1. Hıdırellez ve Dallık Şenliği kutlamaları bugün başladı. 2 gün sürecek olan etkinlik öncesinde tören korteji yürüyüşü yapıldı. Hastane Caddesi'nden başlayan yürüyüşe Vali Ekrem Canalp, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte dans toplulukları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bandonun çaldığı oyun havaları eşliğinde dans ederek şehir meydanını geçen korteje, bölge esnafı ve yol üzerindeki vatandaşlar ilgi gösterdi. Pencere ve balkonlarına çıkanlar hem oynadı, hem de o anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, tören alanında son buldu. Törende yapılan konuşmalar ve okunan Hıdrellez duasının ardından daha sonra Hıdrellez ateşi yakıldı. Protokol üyeleri tarafından bereket, sağlık, kısmet, neşe, şans; barış, huzur getirmesi dilekleri ile yakılan ateşin etrafında oyunlar oynandı.

1. Hıdırellez ve Dallık Şenliği kutlamaları daha sonra çevre il ve ilçelerden gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile sürdü.

Hıdrellez ateşi Keşan'da yakıldı
Hıdrellez ateşi Keşan'da yakıldı
Hıdrellez ateşi Keşan'da yakıldı
Hıdrellez ateşi Keşan'da yakıldı

YORUMLAR
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Hıdrellez, oyunlar, Edirne, Keşan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hıdrellez ateşi Keşan'da yakıldı - Son Dakika


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