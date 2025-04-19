Hilal Sitesi Davasında Beraat Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hilal Sitesi Davasında Beraat Kararı

Bünyamin Açıl, Kahramanmaraş depremlerinde ölüme neden olmayıp beraat etti.

19.04.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve aynı aileden dört kişinin ölümüyle sonuçlanan Hilal Sitesi davasında yargılanan fenni mesul inşaat mühendisi Bünyamin Açıl hakkında berat kararı verildi. Malatya 5. Ağrı Ceza Mahkemesi, 2020 Elazığ depreminde "orta hasarlı" tespiti yapılan "binanın yıkımının ertelenmesi, oturmaya müsaade edilmesi ve mühürlenmemesi" gibi hususlarda ihmali bulunanlar açısından inceleme yapılması ile gereğinin takdir ve ifası için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına da karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ikincisinde, Malatya Yeşilyurt'ta bulunan Hilal Sitesi yıkıldı. Enkaz altında kalan Bülent Dolu, eşi Hasibe Dolu ve çocukları Ahmet Emir Dolu ile Muhammet Ali Dolu hayatını kaybetti. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan bilirkişi raporuna göre binanın proje sorumlusu inşaat mühendisi Bünyamin Açıl hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Davada, binanın 1987 yılında verilen ilk ruhsatında fenni mesul olan Bünyamin Açıl'ın, 1992 yılında yapılan proje değişikliğinden sonra sorumlu olmadığı tespit edildi. Ayrıca, dosyada yer alan bilirkişi raporu ve Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğün yazılarında, Hilal Sitesi'nin 2020 Elazığ depremi sonrası "orta hasarlı" olduğu ve bina sakinlerine binanın güçlendirilmesi için tebligat yapıldığınI, buna rağmen bina sakinlerinin güçlendirme yapmadan binayı kullanmaya devam ettikleri belirtildi. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "orta hasarlı binanın tebligata rağmen kullanıma devam edilmesi nedeniyle anığın eylemi ile ölüm olayları arasında bağ kurulamayacağına" işaret etti. Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"2020 Elazığ depreminde orta hasarlı olan binanın, binanın yıkımının ertelenmesi, oturmaya müsaade edilmesi, binanın mühürlenmemesi gibi hususlarda ihmali ya da taksiri bulunanlar açısından inceleme yapılması ile gereğinin takdir ve ifası hususunda Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına, sanık Bünyamin Açıl hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan eylemine uyan TCK'nın 85/2 maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de yüklenen suç açısından sanığın taksirinin bulunmaması nedeniyle atılı suçtan CMK 223/2-c maddesi uyarınca beraatine karar verildi."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İnşaat, Deprem, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hilal Sitesi Davasında Beraat Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:07 Hakem verdi, VAR devreye girdi İşte Galatasaray’ın iptal olan penaltısı Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:26:16. #7.13#
SON DAKİKA: Hilal Sitesi Davasında Beraat Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement