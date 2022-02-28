Hırdavatçılar, 'kolektif' hareketle katma değerli ihracata odaklandı - Son Dakika

Geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı metaller sektörü Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı sürdürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Eximbank İhracat Destek Paketi katkılarıyla düzenlenen 'Hırdavat Sektörü Gelişim Çalıştayı'nda, kısa ve orta vadedeki hedefler mercek altına alındı.

Çalıştayın açılış konuşmasına yazılı bir metin ileten İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, şu ifadeleri kullandı: "Pandemi öncesinde dünyanın B planı olduğumuzu ifade ediyordum. Şimdi ise dünyanın en önemli tedarikçi ülkesi olma fırsatımız var diyorum. Geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatıp bu yıla 1,12 milyar dolar ihracatla başladık. Oldukça zor zamanlardan geçiyoruz. Devletimiz ihracatçımız için elini taşın altına koyuyor. Bizler de üretim ve istihdam odaklı düşünerek ihracatımızı hem değer hem de miktar anlamında artırmanın gayreti içerisindeyiz. İhracatta kırdığımız rekorlarda KOBİ'lerimizin de rolü büyük. Bu bağlamda ülkemizin ihracatla büyüme modelini uygulamaya koymasıyla üreticilerimizin finansmana erişimi daha fazla önem arz etmeye başladı. Çalıştayımızda bir paydaşımızın da Eximbank olması bizler açısından önemli. Birlik olarak ortak akıl ile hareket etmeyi kendimize ilke edindik. Bu da karar mekanizmalarının tüm paydaşlarla birlikte işlemesi demek. Bu çalıştayda hırdavat sektörünün kısa ve orta vadedeki rotasını belirleyeceğiz. Emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum".

İDDMİB Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu ise hırdavat sektörünün ihracattaki birim değer artışına dikkati çekti. Yeni hedef ihracat pazarlarının da belirlendiğini belirten Tecdelioğlu, "2021 yılında sektör ihracatı değer olarak yüzde 23 artışla 10,6 milyar dolara ulaştı. 2020 yılı birim ihraç fiyatımız ilk 30 GTİP üzerinden kilogram başına 5,17 dolar iken 2021 yılında yüzde 4 artışla 5,21 dolara ulaştı. Türkiye'nin 2021 yılı ihracat birim fiyatı 1,29 dolar olduğu düşünüldüğünde sektör ihracat ürünlerimizde yaklaşık 4 kat katma değer elde ettiğimizi söyleyebiliriz. 2022 Ocak ayında ise ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüzün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ve 2021 Ocak- Aralık döneminde en çok ihracatımız 1,1 milyar dolar ile Almanya'ya gerçekleşti. İkinci sıradaki Irak'a 632 milyon dolar, üçüncü sıradaki ABD'ye ise 437 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Serbest Ticaret Anlaşması sonrası Birleşik Krallığa değerde yüzde 30, miktarda ise yüzde 40 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti. 2022 yılı hedef ülkelerimizi ise ABD, İngiltere, Meksika, Kanada, Almanya olarak belirledik. Değişen rekabet koşullarına uyum sağlayarak, ürün kalitemizden taviz vermeden, katma değerli ürünler üreterek ve kendimizi doğru tanıtarak ihracatımızı gelecek yıllarda da artıracağımızdan hiç şüphem yok" dedi. - İSTANBUL