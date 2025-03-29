Hisarcıklıoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kalplerimizi sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularıyla dolduran bayram sevinçlerinin kalıcı olması dileğiyle, herkesin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, herkesin Ramazan Bayramını kutladığını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek Ramazan ayının ardından kavuştuğumuz Bayram, sevinçlerin arttığı, kırgınlık ve dargınlıkların son bulduğu çok önemli günleri ihtiva eder. Güzel olan kardeşlik içerisinde birbirimizi anlayarak ve saygı duyarak yaşayabilmektir. İnsana yakışan; güzel ve hayırlı işler yapmak, onurlu, herkese faydalı bir hayat sürebilmektir. Hiç durmadan çalışarak, el birliğiyle ekonomimizi daha da büyüteceğimiz daha müreffeh, aydınlık yarınlara ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Türk iş dünyası adına tüm İslam alemine ve aziz milletimize mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum." - ANKARA