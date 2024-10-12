Hizbullah'tan İsrailli Sivilere Uyarı

Yerel

İsrail ordusunun yerleşimcilerin evlerini üs olarak kullandığını açıklayan Hizbullah, sivillere "hayatlarınızı korumak için askeri birliklerin yakınında bulunmayın" uyarısı yaptı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah'tan İsrailli sivillere uyarı geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyindeki yerleşimcilerin evlerini askeri amaçlarla kullandığı belirtilerek, İsrail ordusunun Hayfa, Tiberya, Akka gibi işgal altındaki büyük şehirlerdeki mahallelerde askeri üslerinin bulunduğu kaydedildi. Askeri birliklerin yakınında bulunmanın siviller için risk oluşturduğu ifade edilen açıklamada, "İsraillileri hayatlarını korumak için bu askeri birliklerin yakınında bulunmamaları konusunda uyarıyoruz" denildi. - BEYRUT