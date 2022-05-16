Hollandalı bisikletli çift Konya'da mola verdi - Son Dakika
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Hollandalı bisikletli çift Konya'da mola verdi

16.05.2022 15:41
Hollandalı bisikletli çift Konya'da mola verdi

Ülkelerinden bisikletleriyle dünya turuna çıkan Hollandalı turist çift, Konya'nın Kulu ilçesinde mola verdi.

Ülkelerinden bisikletleriyle dünya turuna çıkan Hollandalı turist çift, Konya'nın Kulu ilçesinde mola verdi.

Ülkelerinden bisiklet turuna çıktıktan sonra Türkiye'ye gelen Hollandalı Bouke ve Sanne çifti güzergahları üzerindeki Konya'nın Kulu ilçesinde mola verdi. Ürgüp, Göreme gibi tarihi yerleri gezerek İran'a oradan da Vietnam'a gideceklerini söyleyen Hollandalı çift, "Avrupa ülkelerinde çok sayıda Kululu vatandaşın yaşadığını duyup Türkiye'ye gelmişken Kulu'yu da görmek istedik. Bir gece Kulu'da öğretmenevinde dinlenip istirahat ettik şimdi ise yola devam ediyoruz. Buradan Ürgüp, Göreme ve ardından da İran ve daha sonra da Vietnam'a kadar bisiklet turu yapacağız" dedi.

Turistler Kulu'yu sevdiklerini, insanlarının sıcakkanlı misafirperver olduklarını belirttiler. - KONYA

Hollandalı bisikletli çift Konya'da mola verdi
Hollandalı bisikletli çift Konya'da mola verdi

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Bisiklet, Vietnam, turist, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hollandalı bisikletli çift Konya'da mola verdi - Son Dakika


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