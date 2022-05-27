Horasan İnkılap ilkokulunda resim sergisi

Horasan inkılap İlkokulu Öğrencileri Görsel Sanatlar öğretmeni Esma Karakaş öncülüğünde resim sergisi açtı.

Eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerin yapmış olduğu çalışmalar katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Sergiye Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Görsel Sanatlar öğretmeni Esma Karakaş, "Öğrencilerimizin öğretim yılı boyunca hazırlamış olduğu eserleri ziyaretçilerimizle buluşturduk. Ünlü ressamların eserleri ve canlı eserler konusunda öğrencilerimiz bir hayli titiz çalıştılar. Bu özverilerinden dolayı öğrencilerimi kutluyorum. Bizleri burada yalnız bırakmayan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM