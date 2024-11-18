Hulusi Akar'dan Kürt Açıklaması - Son Dakika
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Hulusi Akar'dan Kürt Açıklaması

Hulusi Akar\'dan Kürt Açıklaması

Hulusi Akar, teröristlere karşı mücadele ettiklerini, Kürtlere karşı tavırlarının olmadığını vurguladı.

18.11.2024 19:04
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(TRABZON) - TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Trabzon'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Akar "Bizim hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimize karşı bir mücadelemiz, onlara karşı bir tavrımız, hareketimiz asla söz konusu olamaz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Trabzon AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada  açıklamalarda bulunan Akar, teröristlerin, Kürtleri temsil etmesinin söz konusu olamayacağını vurguladı. Kürtlere karşı bir tavırlarının olmadığını belirten Akar şunları söyledi:

" PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri. Bunlara karşı da Türk'ün gücünü göstermek üzere demir yumruğumuzla onların peşindeyiz. Mehmetçiğin nefesi onların ensesinde. En son terörist bitinceye kadar mücadele devam edecek. Burada ince bir çizgi var. Bizim yaptığımız mücadele sadece ve sadece teröristlere karşı. Teröristlerin herhangi bir şekilde Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi asla söz konusu değil. DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmesi asla söz konusu değil. Nitekim daha dün onlardan ölenlerden biri Ermeni bayrağına sarılı bir şey yaptı. PKK'lı bir kişi. Dolayısıyla Terör Örgütü'nde herkes var, herkes var. Terör örgütü başka bir şey. O teröristtir. Dolayısıyla bizim hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimize karşı bir mücadelemiz, onlara karşı bir tavrımız, hareketimiz asla söz konusu olamaz."

"Hafif silahlarımızın tamamını üretiyoruz ve bunları ihraç ediyoruz"

Türkiye'nin hafif silah ihracatında geldiği noktayı aktararan Akar, "Daha düne kadar biz belimize tabanca takmaya utanırdık. Yok tabancamız, yok tabancamız yok. Bir Kırıkkale tabanca var. O da Allah selamet versin şimdi Allah'a çok şükür özel teşebbüsü, kamusu, üniversitesi, vakıf şirketlerimiz el ele vermek suretiyle. Arkadaşlar hafif silahlarımızın tamamını üretiyoruz ve bunları ihraç ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hulusi Akar'dan Kürt Açıklaması - Son Dakika

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