Huzurevinde anneler günü renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Huzurevinde anneler günü renkli görüntülere sahne oldu

09.05.2022 11:26
Huzurevinde anneler günü renkli görüntülere sahne oldu

Düzce Belediyesi, Anneler Günü'nde huzurevi sakinlerini unutmadı.

Düzce Belediyesi, Anneler Günü'nde huzurevi sakinlerini unutmadı. Neriman Çilingir Huzurevinde düzenlenen etkinlikte Başkan Yardımcısı Hasan Gündem çeşitli hediyeler verdi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Anneler Gününde bir dizi etkinlik düzenledi. Engelli bireylerin annelerine konuk olan müdürlük, huzurevinde yaşayan vatandaşları da unutmadı. Neriman Çilingir Huzurevinin bahçesinde Anneler Günü etkinliği organize eden Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yaşlılara hem moral oldu hem de gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından hazırlanan yiyeceklerin sunulduğu etkinlikte Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve eşi, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilendi. Müdürlük tarafından hazırlanan çiçek ve hediyeleri takdim eden Günden, huzurevinde kalan erkek bireyleri de unutmadı.

Şarkı söyleyip eğlendiler

Neriman Çilingir Huzurevinde düzenlenen Anneler Günü etkinliğinin en güzel anısı da yaşlı annelerin şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlenmesi oldu. Ecem Çağar'ın güzel sesiyle şarkılara eşlik eden huzurevi sakinleri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve müdürlük ekibiyle hareketli müziklerle pistte coştular. Öte yandan yaşlı annelerin mikrofonu alarak türküler söylemesi de etkinliğe hem neşe hem de renk kattı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk da katılırken yaşlı bireylere karanfil hediye ettiler. - DÜZCE

Huzurevinde anneler günü renkli görüntülere sahne oldu
Huzurevinde anneler günü renkli görüntülere sahne oldu
Huzurevinde anneler günü renkli görüntülere sahne oldu
Huzurevinde anneler günü renkli görüntülere sahne oldu
Huzurevinde anneler günü renkli görüntülere sahne oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Huzurevinde anneler günü renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


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