İBB Operasyonuna Tepki: 'Faşist Anlayışa Boyun Bükmeyeceğiz' - Son Dakika
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İBB Operasyonuna Tepki: 'Faşist Anlayışa Boyun Bükmeyeceğiz'

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28.05.2025 01:40  Güncelleme: 02:05
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İBB Operasyonuna Tepki: \'Faşist Anlayışa Boyun Bükmeyeceğiz\'
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen 4'üncü operasyonda aralarında Fındıklılı olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve arkadaşlarının tutuklanmasına tepki gösteren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Kardeşimiz olmasından öte, sadece Gürkan Alpay değil. Siz hangi duvarları kurarsanız kurun biz, esir kardeşlerimizi o duvarları yıka yıka alacağız, sizin bu faşist, bu cuntacı anlayışınıza karşı hiçbir zaman boyun bükmeyeceğiz, bütün esir düşen arkadaşlarımızın yanında yer alacağız" dedi.

(RİZE) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen 4'üncü operasyonda aralarında Fındıklılı olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve arkadaşlarının tutuklanmasına tepki gösteren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Kardeşimiz olmasından öte, sadece Gürkan Alpay değil. Siz hangi duvarları kurarsanız kurun biz, esir kardeşlerimizi o duvarları yıka yıka alacağız, sizin bu faşist, bu cuntacı anlayışınıza karşı hiçbir zaman boyun bükmeyeceğiz, bütün esir düşen arkadaşlarımızın yanında yer alacağız" dedi.

İBB'ye yönelik gerçekleşen 4'üncü operasyonda 25 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Kadirhan Kadıoğlu Sosyal Yaşam Merkezi önünde toplanan yurttaşlar karara tepki gösterdi. Eyleme, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Fındıklı ilçe yöneticileri, EMEP il temsilcileri, İHD Rize temsilciliği ve tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın babası Nurdağan Alpay ile annesi Nursen Alpay ve çok sayıda yurttaş katıldı.

İktidarın baskılarına karşı sinmeyeceklerinin altını çizen CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şöyle konuştu:

"Mücadelemizi sonsuza kadar sürdüreceğiz. Duruşumuz çok açık ve net. Bu baskıcı sisteme, bu baskıcı otoriter yapıya, insanları cezaevlerine atan, kendisinin dışında herkesi mahküm etmeye çalışan bu yapıya karşı mücadelemizi sonsuza kadar sürdüreceğiz. Sadece Gürkan Alpay değil, gene Ardeşen'li bir hemşerimiz Elçin Karaoğlu içerdi, Yavuz Saltık içeride Fatih Keleş içeride bir sürü yol arkadaşımız, mücadele arkadaşımız, sırf birileri kendi iktidarını sürdürecek, sırf birisi cumhurbaşkanlığına devam edecek, sırf birisi kendi otoriter, baskıcı rejimini sürdürmek istiyor diye sayın Ekrem İmamoğlu'ndan başlayan süreçte bunu dalga dalga yaymaya çalışıyorlar. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin her yerinde her noktasında hep birlikte bu olaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz, sürdürmeye de devam ediyoruz. Bizleri yenmeye, yenme şansları yok, ne yaparlarsa yapsınlar, hangi gücü, hangi etkiyi, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar bu işi kaybedecekler, onlar kaybedecekler, biz kazanacağız."

Ercüment Şahin Çervatoğlu: Bu faşist, bu cuntacı anlayışınıza karşı hiçbir zaman boyun bükmeyeceğiz

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Anne baba burada, bu anne babanın yetiştirdiği evlat hiçbir zaman için kamunun malına göz dikmez çünkü, bu anne baba sizlerin de olduğu gibi fındıklı halkın ve onurlu insanların olduğu gibi kamu en kıymetlisidir anne baba için, evlatları içinse daha çok kıymetlidir. Gürkan'ı sonradan tanıdık hemşerimizdi, birçok yol arkadaşımızı esir aldılar, aldıklarını zannediyorlar, bunun yanında belediye başkanlarımızı esir aldıklarını zannediyorlar ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu. Bunların tamamı hepimizin olduğu gibi kamu dediğin zaman, kendi malından daha kıymetli bilirler, Gürkan Altay'ı bir çoğunuz tanırsınız ben yaklaşık 6 yıldır mesai ile yürütüyorum İstanbul'da, 16 milyona hizmet eden anlayışın motoru motoru sürekli hamalı A caddesinde B sokağında C yokuşunda her zaman her yerde Gürkan Alpay ve demin saydığımız arkadaşlar var.

İşte buradan bize çamur atamazsınız hele hele Gürkan'a hiç atamazsınız. Gürkan Alpay'ın tek bir kuruşa eli sürdüğü yoktur, hiçbir arkadaşımızın eli sürmemiştir, o kuruşu halkının çıkarı için, o kuruşu halkının çıkarı için milyonları değil, milyar dolarlar değil, kuruşu bile değerlendiren bir bürokrat, bir teknik eleman aynı zamanda okuldaşımdır. Kardeşimiz olmasından öte, sadece Gürkan Alpay değil. Siz hangi duvarları kurarsanız kurun biz, esir kardeşlerimizi o duvarları yıka yıka alacağız, yıka yıka alacağız. Sizin bu faşist, bu cuntacı anlayışınıza karşı hiçbir zaman boyun bükmeyeceğiz, dün nasıl bükmediysek bugün de kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın, yol arkadaşlarımızın yanında olarak asla ve asla bükmeyeceğiz. Ekrem'in yanında Gürkan'ın yanında Resul'ün Emrah'ın yanında herkesin, bütün esir düşen arkadaşlarımızın yanında yer alacağız."

"Ekrem başkan ve yol arkadaşları için, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz"

"Tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın annesi ve babası bizim annemiz babamızdır" diyen Çervatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annemiz ve babamız da hiç yalnız kalmayacaklar, hepimiz, Gürkan esir düşmüştür belki hasretini, kokusunu onlar kadar hisse etmesek bile yanı başlarında olacağız, o kokuyu bu hasreti çekmemeleri için daima ve daima hep bizim de anamız bizim de babamız olacak. Siyasi iktidara buradan sesleniyorum, biz alın terini bilen, emeği bilen, halkın olanı halka vermek için halkımızla birlikte çalışanlarız, biz yalanı, dolanı üç   kağıttı bilenler değiliz, biz halkımızın gerçekliğiyle sokağında üretenler, taş dizenleriz, tarlasında çay toplayanlarız, anlarız omuzdaş olanlarız, yoksulun yoksulluğunu bilip onun derdini dert edinenleriz, yani biz halkçı ve kamucu yani biz, kurucu felsefede olduğu gibi halkçıyız, cumhuriyetçiyiz, laikiz, biz devrimciyiz. Bir kez daha buradan Ekrem ve Özgür başkanın dediği gibi, Ekrem başkan ve yol arkadaşları için, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

"Oğlumun adresi Silivri Cezaevi olmamalı"

Arif Gürkan Alpay'ın annesi Nursen Alpay, "Her şey için oğlumun arkasındayım, sağlığını diliyorum o kadar, dimdik ayaktayız" dedi.

Oğlunun adresinin Silivri cezaevi olmaması gerektiğini söyleyen Baba Nurdağan Alpay, "Ben şimdi 35 yıl bayındırlık teşkilatında bulundum, has bel kader 1 evim oldu, benim oğlum 25 yıldan beri İstanbul büyükşehirde yöneticilik yapıyor 1 evi var oda benim yarı paramla aldığı ev ve bir tek da arabası var benim oğlumun. İstanbul'u yönetiyor, 1 tek araba alamayacak ve o da devlet memurlarının binebileceği bir araba. Ama şu andaki adresi ne biliyor musunuz? Silivri cezaevi ya bu olmaz böyle bir şey. Adresi bu olmamalı ya benim oğlumun adresi bu olmamalı, Silivri cezaevi ne demek ya? Neyle suçlandığını sormuşlar benim oğluma demişler ki, Gürkan çok iyi bürokrattır. Suç yok ya suçu söyleyemediler ya kimse söylemedi ki suçu, iyi bir bürokrattır budur ya suçu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İBB Operasyonuna Tepki: 'Faşist Anlayışa Boyun Bükmeyeceğiz' - Son Dakika

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