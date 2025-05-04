İbrahim Usta: Demircilik Hayat Buldu - Son Dakika
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İbrahim Usta: Demircilik Hayat Buldu

İbrahim Pehlivan, eski usul yöntemlerle tarım aletleri üreterek köylülerin vazgeçilmezi oldu.

04.05.2025 17:39
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Fabrikasyon imalatlar iş görmeyince, İbrahim Usta zamanla yarışıyor

AYDIN - Aydın ve İzmir'in verimli dağlarında tarım işleri halen eski usul el aletleri ile sürdürülünce bölgede parmak sayısına geçmeyecek kadar azalan demirci ustaları zamanla yarışmaya başladı. Aydın'ın Köşk ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan Mendegüme'de demircilik yapan İbrahim Pehlivan 35 yıllık meslek hayatının en yoğun günlerini yaşıyor.

Halen eski usul yöntemlerle kestane kömüründe demiri eritip el ile kullanılan tarım aletlerini yapan İbrahim Usta, hem Aydın hem de İzmir'in pek çok köyüne hizmet veriyor. Kök çapasından harım çapasına, nacaktan baltaya kadar her türlü tarım aleti yapımındaki mahareti ile tanına İbrahim Pehlivan, Ödemiş, Köşk ve Beydağ ilçelerine bağlı yaklaşık 120 köye hizmet veriyor.

Sert zeminli ve taşlı arazilerde fabrikasyon imalatların pek kullanışlı olmaması nedeniyle köylülerin genellikle el emeği ile özel üretilen tarım aletlerini tercih etmesi nedeniyle gözde meslek haline gelen demirciliği 1991 yılından bu yana severek yaptığını belirten İbrahim Pehlivan, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin demircilik mesleğinin bitmeyeceğini belirtti. İş yeri bir dağ köyünde olmasına rağmen Ödemiş, Köşk ve Baydağ ilçelerine bağlı 100'den fazla köydeki çiftçilerin işlerini yetiştirmeye çalıştığını belirten Pehlivan, işinden de kazancından memnun olduğunu belirtti.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bazı alanlarda tarımın halen bilek gücü ile yapıldığı dağlarda, çiftçilerin işlerini kolaylaştıran alet-edevatlar demirciler tarafından titizlikle hazırlanıyor. Son yılların en fazla Nisan yağışının düştüğü Aydın ve İzmir'de ekim ve dikim çalışmalarına hız veren çiftçilerin en büyük yardımcıları da demirciler oluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İbrahim Usta: Demircilik Hayat Buldu - Son Dakika

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