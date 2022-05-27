İbrahimce Polis Merkezi tamamlandı - Son Dakika
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İbrahimce Polis Merkezi tamamlandı

27.05.2022 11:22
İbrahimce Polis Merkezi tamamlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını üstlendiği ve 6 ay önce temeli atılan İbrahimce Polis Merkezi Binası'nın inşaatı tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını üstlendiği ve 6 ay önce temeli atılan İbrahimce Polis Merkezi Binası'nın inşaatı tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

İlçenin acil ihtiyaçları arasında yer alan İbrahimce Mahallesi Polis Merkezi Binası ihtiyacını, 'İbrahimce Mahallesi İyileştirme Çalışması' dahilinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi karşıladı. İçerisinde 2 adet nezarethane, idari ve amir büroları, dinlenme alanı ve ıslak hacimlerin bulunduğu taban alanı 76 metrekare olan polis merkezi binası, 2 katlı ve toplam inşaat alanı 152 metrekare. İlçeye kazandırılan polis merkezi sayesinde bölgedeki suç oranının önemli ölçüde düşmesi hedefleniyor.

6 ay önce Kaymakam Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Müftüsü Ahmet Yayla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan, İbrahimce Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çanaklı, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Büyükşehir Belediyesi'nin proje sorumluları, emniyet mensupları ve mahalle halkının katılımıyla, dualarla temeli atılan İbrahimce Polis Merkezi Binası'nın inşaatı tamamlanarak hazır hale getirildi.

Hükümet ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan ve yapılması planlanan tüm yatırımların destekçisi ve takipçisi olan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan ile birlikte İbrahimce Polis Merkezi binasını inceledi. İlçenin önemli bir ihtiyacını yine Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığını ifade eden başkan Umutlu, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

İbrahimce Polis Merkezi tamamlandı
İbrahimce Polis Merkezi tamamlandı

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Polis Merkezi, Balıkesir, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İbrahimce Polis Merkezi tamamlandı - Son Dakika


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