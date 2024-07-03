İETT Şoförü Martıyı Kurtardı - Son Dakika
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İETT Şoförü Martıyı Kurtardı

İETT Şoförü Martıyı Kurtardı

Ataşehir'de seyir halinde olan bir İETT şoförü, otobüse çarpan martıyı kurtararak su verdi. Martı daha sonra tedavi için Ataşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi.

03.07.2024 13:11  Güncelleme: 13:17
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Ataşehir'de seyir halinde olan bir İETT şoförü, otobüse çarpan martıyı kurtararak su verdi. Ardından tedavisi için Ataşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim etti. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de 1 Temmuz 2024 tarihinde, hasta olan ve alçak uçan bir martı, seyir halinde olan ve 11 ST Üsküdar - Dumlupınar seferini yapan İETT otobüsünün tabelasına çarpıp uzaklaştı. Martıyı gözüyle takip ederek bulan İETT şoförü Aydın Aktürk, aracını güvenli bir yere park ettikten sonra martıya önce su verdi. Martının yürüdüğünü ancak uçamadığını fark etti. Martıyı otobüsüne alarak misafir eden İETT Şoförü Aydın Aktürk, seferini tamamlayıp yolcuları gidecekleri yere bıraktıktan sonra martının tedavisinin yapılarak yeniden iyileşmesi için Ataşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim etti. Martının kurtarılma anları ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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