İftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Akif Kemal Akay'dan açıklama - Son Dakika
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İftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Akif Kemal Akay'dan açıklama

21.04.2022 21:22
İftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Akif Kemal Akay'dan açıklama

Adana'da iftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay yaptığı açıklamada, "Hizmetlerden rahatsız olan bazıları kendilerine az hizmet yapıldığını ifade ederek bir yumurta attılar" dedi.

Adana'da iftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay yaptığı açıklamada, "Hizmetlerden rahatsız olan bazıları kendilerine az hizmet yapıldığını ifade ederek bir yumurta attılar" dedi.

Seyhan Belediyesi, Dağlıoğlu Mahallesi'nde verdiği iftar programında Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a yumurtalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında açıklamalarda bulunan Akay, "Gün aşırı iftar programlarının bir tanesinde bugün tatsız bir olay yaşandı. Herhalde yapılan hizmetlerden rahatsız olan bazıları kendilerine az hizmet yapıldığını ifade ederek, saldırı demeyelim buna bir yumurta attılar. Olayın tamamı bu. Ondan sonra zaten yemeğimize devam ettik. Mahalle halkıyla birlikte bin kişiyi aşan bir topluluk içerisinde herkes bu olayı fazlasıyla protesto etti. Yapanlar da bu sırada kaçmak zorunda kaldılar" dedi.

Son olarak Akay, "Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süre içerisinde hizmetlerimizden rahatsız olanlar başka hesaplar yapanlar elbet olacaklar. Bunlar siyasetin toplumsal yapıların bir parçası maalesef, olmazsa iyi olur. Olunca da yolumuza devam edeceğiz. Bildiğimiz yol belli. Bu yoldan bizi kimse döndürme şansına da hakkına da sahip değil" ifadelerine yer verdi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Akif Kemal Akay'dan açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Akif Kemal Akay'dan açıklama - Son Dakika
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