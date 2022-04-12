İftar sofraları Büyükorhan'da kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

İftar sofraları Büyükorhan'da kuruldu

12.04.2022 10:21
İftar sofraları Büyükorhan'da kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgın sebebiyle 2 sene ara verdiği iftar programlarını Harmancık'ın ardından Büyükorhan'da da sürdürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgın sebebiyle 2 sene ara verdiği iftar programlarını Harmancık'ın ardından Büyükorhan'da da sürdürdü.

Ramazan ayının manevi iklimini herkesin hissedebilmesi için farklı programlar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Harmancık'ın ardından Büyükorhan'da düzenlediği iftar programıyla ilçe halkını aynı sofra etrafında buluşturdu. Büyükorhan belediye binası önündeki kapalı pazar alanında organize edilen programa, ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Büyükorhan Kaymakam Vekili Furkan Öztürk ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı programda, ezanların okunmasıyla birlikte alanı dolduran yüzlerce kişi oruçlarını hep birlikte açarak dua etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, bu sene Ramazan ayını birlik ve beraberlik içerisinde, aynı sofraları paylaşarak idrak edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede dur durak bilmeden çalıştığını belirten Murat Demir, merkez ilçelerdeki her türlü konforun Büyükorhan'da da olması için sürekli projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, bereketli iftar sofralarında gencinden yaşlısına herkesi buluşturan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. En son 2019 yılında toplu iftar ve sahur programları düzenlendiğini hatırlatan Korkmaz, 2 senelik özlemin ardından tekrar bir araya gelmenin hazzını yaşadıklarını ifade etti.

İftar programı, oruçların açılmasının ardından Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterileriyle devam etti. Çocuklar, gösterileri büyük bir ilgiyle takip etti. - BURSA

İftar sofraları Büyükorhan'da kuruldu
İftar sofraları Büyükorhan'da kuruldu
İftar sofraları Büyükorhan'da kuruldu
İftar sofraları Büyükorhan'da kuruldu
İftar sofraları Büyükorhan'da kuruldu
İftar sofraları Büyükorhan'da kuruldu

YORUMLAR
500
Başkan Çalışkan'dan vefa iftarı Başkan Çalışkan'dan vefa iftarı Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan, Harmancık, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İftar sofraları Büyükorhan'da kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik çukur jandarmayı bile şaşırttı
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:34:39. #1.13#
SON DAKİKA: İftar sofraları Büyükorhan'da kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement