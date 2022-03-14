Iğdır-Ağrı arasında ulaşıma kar ve tipi engeli - Son Dakika
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Iğdır-Ağrı arasında ulaşıma kar ve tipi engeli

14.03.2022 21:47

Iğdır-Ağrı arasında ulaşıma kar ve tipi engeli Iğdır-Ağrı Doğubayazıt arasında ulaşımı sağlayan karayolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Iğdır- Ağrı arasında ulaşıma kar ve tipi engeli

IĞDIR - Iğdır-Ağrı Doğubayazıt arasında ulaşımı sağlayan karayolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Iğdır-Ağrı kara yolu trafiğe kapandı. Iğdır'da etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Iğdır ile Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolunda ağır tonajlı araçların yolda kalması ile Iğdır girişinde trafik polisleri Ağrı-Doğubayazıt yoluna giden araç girişlerini yasakladı. Trafik polisleri Ağrı tarafına gitmek isteyen bütün araçları geri çevirdi. Ekipler yolu kapatan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor. Ağrı yoluna gitmek isteyen araçlar ise yolun kapalı olduğunu görünce geri döndüler.

Iğdır-Ağrı arasında ulaşıma kar ve tipi engeli
Iğdır-Ağrı arasında ulaşıma kar ve tipi engeli
Iğdır-Ağrı arasında ulaşıma kar ve tipi engeli

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Tragger, Iğdır, Ağrı, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır-Ağrı arasında ulaşıma kar ve tipi engeli - Son Dakika


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