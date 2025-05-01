Iğdır'da 1 Mayıs Coşkusu

Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı

IĞDIR - Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Emekçilerin haklarına dikkat çekmek ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen programlara yüzlerce kişi katıldı.

Sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde toplanan işçi sendikaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşlara sloganlar eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştiren başka gruplar da katıldı. Renkli pankartlar, dövizler ve marşlarla yürüyen kalabalık, coşkulu görüntüler oluşturdu. Programda yapılan konuşmalarda, emekçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, işçi hakları ve adil ücret talepleri dile getirildi. Sendika temsilcileri, emeğin kutsallığına vurgu yaparak daha adil ve eşit bir çalışma hayatı istediklerini belirtti.

Etkinlikler kapsamında yerel ve ünlü sanatçılar sahne alırken, halaylar çekildi ve çeşitli kültürel gösteriler sergilendi. Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi.