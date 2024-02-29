Iğdır'da "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimi
IĞDIR - Iğdır İl AFAD Müdürlüğü ve Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimi ile AFAD'a gönüllü bireyler yetiştiriliyor.
6 Şubat 2023'te saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye'de arama kurtarma ve afet eğitimi almış insan kaynağının önemi bir daha anlaşılmıştı. Bu eksikliği göz önünde bulunduran Iğdır İl AFAD Müdürlüğü "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Iğdır İl AFAD Müdürlüğü ve Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimi teorik eğitim sonrası pratik eğitim ile devam ediyor. Gönüllülere bir afet esnasında hızlı ve kolay çadır kurulumu nasıl yapılır, eğitimi verildi. Gönüllüler gruplara ayrılarak tek başlarına çadır kurulumu ve sökümünü öğrendiler. Çadır eğimi sonrası bir deprem esnasında enkaz altında kalan bir vatandaşı kurtarmak için hassas dinleme nasıl yapılır ve bir sıkışma esnasında bir insan nasıl kurtarılır konularında da pratik eğitimler verildi.
Iğdır İl AFAD Müdürlüğünde eğitim uzmanı olarak çalışan İdris Genç, amaçlarının hem farkındalık oluşturmak hem de eğitimli insan sayısını artırmak olduğunu belirterek; "Destek AFAD eğitimini icra ediyoruz. Salon eğiminden sonra bugünde saha eğitimine geçtik. Saha eğitiminde de arkadaşlarımız ile beraber depremlerde, afetlerde acil durumlarda kullandığımız malzemelerimizi burada tanıtıyoruz. Aynı zamanda bunları kullanıyoruz. Temel amacımız toplumu temel afetlere karşı dirençli olmaya hazırlamaktır. Afet ve acil durumlarda devletin gücünü, bütün imkanlarını afet bölgelerine aktarmak ve vatandaşların yaralarını sarmaktır. Amacımız gönüllerimiz ile bunu en hızlı şekilde ve pratik şekilde çözmektir. Biz bu eğitimlerimiz ile farkındalığı artırmak istiyoruz. Bir işin bir olayın ne kadar farkındaysak o kadar kapasitemiz gelişir. Bu pratik eğitimlerimiz ile herkesi farkındalığa alıştırıyoruz. Çünkü farkında olursak korkmayız" dedi.
Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü başkanı Muhammed Akkuş, AFAD gönüllüsü olmak isteyen üyeleri için bu eğitimi yaptıklarını söyleyerek; "Biz AFAD ile beraber bu tür eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz bir afet ülkesidir. Bizde gönüllerimiz ile bu konuda bilinçlenmek ve bir afeti az hasar ile atlatmak istiyoruz. Bunun için de sürekli AFAD gönüllüsü yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.
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