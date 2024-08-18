Iğdır\'da Karasu Çayı, Yaz Sıcaklarında Serinlemek İsteyenleri Ağırlıyor

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Iğdır'da yeşilin akarsuyla buluştuğu Karasu Çayı, eşsiz doğal güzelliğiyle yaz sıcaklarında serinlemek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

5 bin 137 metrelik rakımıyla, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içinde yer alan Karasu Çayı yaz sıcaklığında bunalan ve serinlemek isteyen vatandaşları da ağırlıyor. Ağrı Dağı'nın doğu eteklerinden doğan ve Aras Nehri'nin kolu olan Bulakbaşı, Karasu Sazlığı ve Karasu Çayı, Akarsuyu olarak da bilinen ve Iğdır merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan bu alana merkezden, ilçelerden ve çevre köylerden çok sayıda insan akın ediyor. Yaz sıcağında ot biçen gençler işlerini bitirdikten sonra günü Ağrı Dağı eteklerindeki suya girerek bitiriyorlar. Karasu Çayı'nda serinlenen gençler suya girenleri de uyararak fazla açılmamalarını ve küçük çocukların tek başlarına girmemelerini istediler. Serinlemek için suya giren gençlerden Batuhan Padir, "Buraya serinlemek için geliyoruz. Burada ot işlerini bitirdikten sonra öğle vakti bazen de akşam vakti gelip suya girerek serinliyoruz. Suya girmek isteyen küçük çocuklara burada izin vermiyoruz. Biz de gelirken toplu şekilde geliyoruz. Şu an hava biraz serinlediği için biz de artık çıkıp gideceğiz" dedi. - IĞDIR