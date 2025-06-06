İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - Son Dakika
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Yerel

İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı

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İlk bayram namazı Iğdır\'da kılındı
06.06.2025 06:11
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İlk bayram namazı Iğdır\'da kılındı
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Türkiye'de ilk bayram namazı, ülkenin en doğusunda yer alan Iğdır'da kılındı. Saat 05.10'da kılınan namazla birlikte yüzlerce vatandaş bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Türkiye genelinde Kurban Bayramı coşkusu sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlarla başladı.

YÜZLERCE VATANDAŞ KATILDI

Ülkenin en doğusunda yer alan Iğdır, bu yıl da ilk bayram namazının kılındığı şehir oldu. Iğdır'da sabah saat 05.10 sıralarında kılınan bayram namazına yüzlerce vatandaş katıldı.

İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı

BAYRAM COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE YAŞADILAR

Sabah saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Namazın ardından cami imamı tarafından bayram hutbesi okunarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi.

İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı

Namaz sonrası vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaşarak Kurban Bayramı'nın manevi atmosferini yaşadı.

İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - Son Dakika

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