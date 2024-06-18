Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı

Iğdır'da 'sarı altın' olarak adlandırılan ve coğrafi işareti alınan kayısı hasadı başladı. Iğdır genelindeki kayısı bahçelerinde başlayan hasatla birlikte tasnifi yapılan kayısılar kalitesine göre diğer illere veya yurt dışına gönderiliyor. Kayısı hasadının yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Bu yıl için Iğdır'da 40 bin ton üzerinde kayısı ürünü bekleniyor. Kayısı tüccarları ve ihracatçıları, Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelere ihracat yapacaklarını belirtiyorlar.

18.06.2024 15:48
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(IĞDIR) - Iğdır'da 'sarı altın' olarak adlandırılan ve coğrafi işareti alınan kayısı hasadı başladı. Iğdır genelindeki kayısı bahçelerinde başlayan hasatla birlikte tasnifi yapılan kayısılar kasalara konulduktan sonra kalitesine göre diğer illere veya yurt dışına gönderiliyor. Kayısı hasadının yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Kayısıda bu yıl için ürün beklentisinin ise 40 bin ton üzerinde olduğu öğrenildi.

Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı. Şehirdeki işçiler ve mevsimlik tarım işçilerin topladığı kayısılar özenle kasalandıktan sonra piyasaya sürülmek üzere aracılara götürülüyor. Başta Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna'ya ihraç edilen kayısılara ilişkin bilgi veren kayısı tüccarı ve ihracatçısı Hasan Ali Kus, kayısı rekoltesinin iyi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İnşallah hayırlı, bereketli bir sezon olur. Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan'a ihracat yapmaktayız. Bayram sonu yüklemelerimiz olacak. Bu sene kayısı rekoltelerimiz çok güzel. İnşallah siparişlerimiz yoğun gelir Iğdır'a katkımız olur. Fiyatlar 30-35 açılış bandında oldu ama bayramdan sonra 5 lira düşüş olabilir. İhracatçı arkadaşlarımız fiyatı yüksek buluyor ve günden güne kayısı artıyor. Biz dengeyi koruyup çiftçilerimizin mallarını değerli bir fiyata satmayı talep ediyoruz. 2024 yılında yurt dışına 2 bin ton kayısı ihracat etmeyi düşünüyoruz. Bu sene Iğdır'dan yurt dışına 20-25 bin ton arası kayısı gider."

Bir diğer kayısı tüccarı ve ihracatçısı Turgay Demir ise rekoltenin düşük olmasına rağmen kalitenin yüksek olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Iğdır kayısısını bahçelerden topluyoruz. Gerek yurt içine gerek yurt dışına nakliyesini buzhanemizde ambalajını yapıp satışa sunuyoruz. Iğdır kayısısının eşsiz bir aroması var. Bunun lezzetine hiçbir kayısı yetişemez. Bu sene kayısılarımız çok güzel, pürüzsüz ve temiz. Çil hastalığı yok. Sadece doludan dolayı biraz zarar gördü. Meyve rekoltemiz biraz az."

Kaynak: ANKA

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