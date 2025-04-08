Iğdır Emniyeti'nden Kızılay'a Kan Bağışı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden Türk Kızılay'ına kan bağışı

IĞDIR - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası tüm Türkiye'de farklı etkinlikler kapsamında kutlanıyor. Bu çerçevede Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gönüllü polisler, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü önündeki Türk Kızılay'ı aracında kan bağışında bulundu.

Her yıl teşkilatın kuruluşunun coşkuyla kutlandığını belirten Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, teşkilat olarak kan bağışında bulunarak farkındalık yapmak istediklerini söyleyerek; "Bu hafta biliyorsunuz Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bizde Iğdır İl Emniyet Teşkilatı olarak hem polis haftası etkinlikleri hem de kanımızla canımızla milletimizin hizmetindeyiz şiarı ile arkadaşlarımızla Kızılay'a kan bağışında bulunuyoruz. Türk Kızılay'ına teşekkür ediyorum bize destek verdiler. Ben kan veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünde görevli baş komiser Şule Gözcü ise milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm emniyet mensupları olarak kan bağışında bulunduklarını dile getirerek; "Mensubu olduğum teşkilatın polis haftası kutlu olsun. Bu kutlu haftada tüm emniyet teşkilatı olarak Kızılay2ın yanındayız. Canımızla, kanımızla milletimizin yanındayız. Buraya gelerek hep birlikte kan verdik" dedi.