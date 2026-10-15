İhlas Haber Ajansı muhabirleri Adana Lezzet Festivali basın yarışmasından 2 ödül aldı - Son Dakika
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İhlas Haber Ajansı muhabirleri Adana Lezzet Festivali basın yarışmasından 2 ödül aldı

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İhlas Haber Ajansı muhabirleri Adana Lezzet Festivali basın yarışmasından 2 ödül aldı
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ÇGC'nin düzenlediği Uluslararası Adana Lezzet Festivali Basın Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı 2 ödül kazandı. Jürinin 8 ismi ödüle layık gördüğü yarışmada İHA muhabirleri Serkan Çetinkaya TV-Görüntü, Muhammed Talha Öztürk Fotoğraf dalında ödül aldı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) düzenlediği 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali Basın Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı 2 ödül birden kazandı.

Adana Valiliği tarafından 9-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 10. Uluslararası Lezzet Festivali Basın Yarışması jürisi, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Yönetim Kurulu Üyesi Sema Erdoğan başkanlığında toplandı.

Sema Erdoğan ile ÇGC Başkan Yardımcıları İbrahim Erikan ve Umut Yüzer, yönetim kurulu üyeleri Şeyda Turaçlar ve Umutcan İşledici'den oluşan jürinin değerlendirmesine göre 8 isim ödüle layık görüldü.

İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Serkan Çetinkaya 'TV-Görüntü' dalından ödül kazanırken Muhammed Talha Öztürk ise 'Fotoğraf' dalından ödül kazandı.

Ödül kazanan isimler şu şekilde:

"Haber kategorisinde Yakup Sağlam (Anadolu Ajansı), Hakan Toytekin (5 Ocak Gazetesi) ve Canan Savrun (Günaydın Gazetesi). İnternet Haber kategorisinde Çağlacan Kurt (Toros Gazetesi). Sayfa Düzeni kategorisinde ise Özkan Usneker (Çukurova Barış Gazetesi) ve Nurten Songur (İlkhaber Gazetesi)."

Kaynak: İHA
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