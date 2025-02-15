İhsan Ozanoğlu, 44. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İhsan Ozanoğlu, 44. Yıldönümünde Anıldı

Geniş Video İzle

Çanakkale Türküsü'nün yazarı İhsan Ozanoğlu, Kastamonu'da dualarla anıldı. Belgesel projeleri var.

15.02.2025 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale türküsünün yazarı İhsan Ozanoğlu dualarla anıldı

KASTAMONU - "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" türküsünü kaleme alan ve 1981 yılında hayatını kaybeden Ozan İhsan Ozanoğlu, vefatının 44'üncü yıldönümünde Kastamonu'da anıldı.

"Çanakkale Türküsü" başta olmak üzere "Bolu Beyine Selam Olsun" gibi birçok eseri TRT repertuarına kazandıran Halk Ozanı İhsan Ozanoğlu, vefatının 44. yıldönümünde anıldı. Düzenlenen anma programı çerçevesinde Halk Ozanı İhsan Ozanoğlu'nun Kastamonu Merkez ilçesine bağlı Duruçay köyünde bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Buradaki etkinliğin ardından Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kastamonu 100. Yıl İl Halk Kütüphanesinde tören düzenlendi.

"İhsan Ozanoğlu ile ilgili belgesel çekeceğiz"

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, amaçlarının İhsan Ozanoğlu'nun eserlerini kamuoyuna taşımak olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

İhsan Ozanoğlu ile ilgili üç hayallerinin olduğunu belirten Seven, "Birincisi İhsan Ozanoğlu ile ilgili bir belgesel çekmek, bunu en kısa zamanda yapacağız. İkincisi bir kamu binasına İhsan Ozanoğlu'nun adını vermek istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Üçüncüsü Kastamonu'da bir edebiyatçılar müzesi kurma çalışmamız var. Bununla ilgili bakanlıkla görüşmemiz var. Burada da İhsan Ozanoğlu'na yer vermek istiyoruz. Daha önce Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde yaptığımız İhsan Ozanoğlu anma programımızı bundan sonra kütüphanemizde yapmak istiyoruz. Çünkü kütüphanemizin kurucu müdürü İhsan Ozanoğlu idi. Anma programımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"İhsan Ozanoğlu'nun sesinden 100 kadar eseri notaya alınarak kaydedilmiştir"

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı ise, "İhsan Ozanoğlu ve İl Halk Kütüphanesindeki Eserleri" konulu konferans gerçekleştirdi. Küçükbasmacı, konferansta, İhsan Ozanoğlu'nun hayatından ve çok yönlü kimliğinden bahsetti. İhsan Ozanoğlu'nun küçük yaşlardan itibaren dergi çıkarmaya başladığını söyleyen Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı, "Haftalık dergi hazırladığı gibi Kurtuluş Savaşı esnasında Açıksöz Gazetesinde intisap ettim. Mahalli gazetelerde yayınlanan fıkra, hikaye, makale sayısı 35-40 bin arasındadır" diye konuştu.

İhsan Ozanoğlu'nun derlemelerinin kaynak olarak görüldüğünü söyleyen Küçükbasmacı, "Ankara Devlet Konservatuarının 1948'deki 12. Derleme Gezisinde yaptığı derlemelerde Ozanoğlu'ndan 75 adet anonim tarzında ve aşık tarzında parçalar derlenmiştir. 1973 ve 1974'teki TRT derlemelerinde de Ankara'da İhsan Ozanoğlu'ndan kayıt yapılmıştır. Ayrıca Nail Tan 1975'te, Milli Folklor Araştırma Dairesi Arşivine kendisinden 325 kadar türkü derletmiştir. Ozanoğlu'nun kaynaklık ettiği parçalar arasında, yurt çapında tanınmış olan Çanakkale Türküsü başta olmak üzere; Atlambaç Taşlarını Atlayamadım, Kirtmen Kızı, Benden Selam Olsun Bolu Beyine, Şu Karşıki Yüce Dağlar gibi türküleri örnek gösterebiliriz. İhsan Ozanoğlu'nun sesinden 100 kadar eseri notaya alınarak kaydedilmiştir" şeklinde konuştu.

1920'li yıllardan 1970'li yıllara kadar İhsan Ozanoğlu'nun Kastamonu'nun hafızasını yazıya geçirdiğini ifade eden Küçükbasmacı, "Ozanoğlu'nun Kastamonu için 19. yüzyılda aşıklar kafesi, aşıkların toplandığı bir yer olarak görüyor. Gerçekten Kastamonu, aşıkları mutlaka uğradığı bir yer" ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından Cüneyt Güneş, Ekrem Poyraz Çoban, Eren Çakar, Şükrü Sarıkaya, Baran Dolupınar, Cem Lök'ten oluşan orkestranın solisti Müzik Öğretmeni Mihrican Depişgen tarafından İhsan Ozanoğlu tarafından derlenen türküler seslendirildi.

Programın sonunda Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı ve orkestra üyelerine Vali Yardımcısı Aydın Ergün ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven tarafından belge ve hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kastamonu, Çanakkale, Belgesel, Edebiyat, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel İhsan Ozanoğlu, 44. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:37 Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek’in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı
15:34 Türkiye’deki ünlü cips firmalarına rekor para cezası Türkiye'deki ünlü cips firmalarına rekor para cezası
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:11 Mahallelinin “Yoğun koku geliyor“ dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
19:04 İstanbul’da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:47 Batman’da köprü altında bir kişi ölü bulundu Batman'da köprü altında bir kişi ölü bulundu
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
18:18 Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı
18:07 Ünlü Yönetmen Christopher Nolan’ın Yeni Filmi Türkiye’de Çekilecek Ünlü Yönetmen Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Türkiye'de Çekilecek
18:03 Ethereum Blockchain ağı için büyük gün Ethereum Blockchain ağı için büyük gün
17:44 Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 16:05:29. #1.13#
SON DAKİKA: İhsan Ozanoğlu, 44. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.