İhsan Ozanoğlu, 44. Yıldönümünde Anıldı

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Çanakkale türküsünün yazarı İhsan Ozanoğlu dualarla anıldı

KASTAMONU - "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" türküsünü kaleme alan ve 1981 yılında hayatını kaybeden Ozan İhsan Ozanoğlu, vefatının 44'üncü yıldönümünde Kastamonu'da anıldı.

"Çanakkale Türküsü" başta olmak üzere "Bolu Beyine Selam Olsun" gibi birçok eseri TRT repertuarına kazandıran Halk Ozanı İhsan Ozanoğlu, vefatının 44. yıldönümünde anıldı. Düzenlenen anma programı çerçevesinde Halk Ozanı İhsan Ozanoğlu'nun Kastamonu Merkez ilçesine bağlı Duruçay köyünde bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Buradaki etkinliğin ardından Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kastamonu 100. Yıl İl Halk Kütüphanesinde tören düzenlendi.

"İhsan Ozanoğlu ile ilgili belgesel çekeceğiz"

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, amaçlarının İhsan Ozanoğlu'nun eserlerini kamuoyuna taşımak olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

İhsan Ozanoğlu ile ilgili üç hayallerinin olduğunu belirten Seven, "Birincisi İhsan Ozanoğlu ile ilgili bir belgesel çekmek, bunu en kısa zamanda yapacağız. İkincisi bir kamu binasına İhsan Ozanoğlu'nun adını vermek istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Üçüncüsü Kastamonu'da bir edebiyatçılar müzesi kurma çalışmamız var. Bununla ilgili bakanlıkla görüşmemiz var. Burada da İhsan Ozanoğlu'na yer vermek istiyoruz. Daha önce Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde yaptığımız İhsan Ozanoğlu anma programımızı bundan sonra kütüphanemizde yapmak istiyoruz. Çünkü kütüphanemizin kurucu müdürü İhsan Ozanoğlu idi. Anma programımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"İhsan Ozanoğlu'nun sesinden 100 kadar eseri notaya alınarak kaydedilmiştir"

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı ise, "İhsan Ozanoğlu ve İl Halk Kütüphanesindeki Eserleri" konulu konferans gerçekleştirdi. Küçükbasmacı, konferansta, İhsan Ozanoğlu'nun hayatından ve çok yönlü kimliğinden bahsetti. İhsan Ozanoğlu'nun küçük yaşlardan itibaren dergi çıkarmaya başladığını söyleyen Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı, "Haftalık dergi hazırladığı gibi Kurtuluş Savaşı esnasında Açıksöz Gazetesinde intisap ettim. Mahalli gazetelerde yayınlanan fıkra, hikaye, makale sayısı 35-40 bin arasındadır" diye konuştu.

İhsan Ozanoğlu'nun derlemelerinin kaynak olarak görüldüğünü söyleyen Küçükbasmacı, "Ankara Devlet Konservatuarının 1948'deki 12. Derleme Gezisinde yaptığı derlemelerde Ozanoğlu'ndan 75 adet anonim tarzında ve aşık tarzında parçalar derlenmiştir. 1973 ve 1974'teki TRT derlemelerinde de Ankara'da İhsan Ozanoğlu'ndan kayıt yapılmıştır. Ayrıca Nail Tan 1975'te, Milli Folklor Araştırma Dairesi Arşivine kendisinden 325 kadar türkü derletmiştir. Ozanoğlu'nun kaynaklık ettiği parçalar arasında, yurt çapında tanınmış olan Çanakkale Türküsü başta olmak üzere; Atlambaç Taşlarını Atlayamadım, Kirtmen Kızı, Benden Selam Olsun Bolu Beyine, Şu Karşıki Yüce Dağlar gibi türküleri örnek gösterebiliriz. İhsan Ozanoğlu'nun sesinden 100 kadar eseri notaya alınarak kaydedilmiştir" şeklinde konuştu.

1920'li yıllardan 1970'li yıllara kadar İhsan Ozanoğlu'nun Kastamonu'nun hafızasını yazıya geçirdiğini ifade eden Küçükbasmacı, "Ozanoğlu'nun Kastamonu için 19. yüzyılda aşıklar kafesi, aşıkların toplandığı bir yer olarak görüyor. Gerçekten Kastamonu, aşıkları mutlaka uğradığı bir yer" ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından Cüneyt Güneş, Ekrem Poyraz Çoban, Eren Çakar, Şükrü Sarıkaya, Baran Dolupınar, Cem Lök'ten oluşan orkestranın solisti Müzik Öğretmeni Mihrican Depişgen tarafından İhsan Ozanoğlu tarafından derlenen türküler seslendirildi.

Programın sonunda Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı ve orkestra üyelerine Vali Yardımcısı Aydın Ergün ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven tarafından belge ve hediye takdim edildi.