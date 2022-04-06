İhtiyaç sahibi 667 aileye gıda yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

İhtiyaç sahibi 667 aileye gıda yardımı

06.04.2022 15:50
İhtiyaç sahibi 667 aileye gıda yardımı

Sungurlu Ticaret Borsası tarafından 667 ihtiyaç sahibi aileye 100 bin TL tutarından gıda alışveriş çeki dağıtıldı.

Sungurlu Ticaret Borsası tarafından 667 ihtiyaç sahibi aileye 100 bin TL tutarından gıda alışveriş çeki dağıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkıları ile Sungurlu Ticaret Borsası tarafından ramazan ayı nedeniyle 667 yoksul ve muhtaç aileye 150 TL, toplamda 100 bin TL'lik alışveriş çeki dağıtılarak, ilçenin 4 yerel market'den ihtiyaç sahipleri ailelere yardımda bulunuldu.

Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin destek verdiği yardımlar, borsamız yönetim kurulu üyeleri, Meclis kurulu üyeleri ve borsa üyeleri aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Her yıl yapılan bu yardımlar konusundaki katkılarından dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederiz" dedi. - ÇORUM

YORUMLAR
500
'Elimiz Bomboş Dolaşıyoruz' 'Elimiz Bomboş Dolaşıyoruz' Ambalaj maliyeti zam olarak geri dönüyor Ambalaj maliyeti zam olarak geri dönüyor

Türk Lirası, alışveriş, Sungurlu, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhtiyaç sahibi 667 aileye gıda yardımı - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:56:34. #1.11#
SON DAKİKA: İhtiyaç sahibi 667 aileye gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement