İki mahalle muhtarından örnek alınası yardım kampanyası - Son Dakika
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İki mahalle muhtarından örnek alınası yardım kampanyası

16.04.2022 12:37
İki mahalle muhtarından örnek alınası yardım kampanyası

Eskişehir'de el ele veren iki muhtar, mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 130 kişiye hergün iftar yemeği ikram ediyor.

Eskişehir'de el ele veren iki muhtar, mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 130 kişiye hergün iftar yemeği ikram ediyor.

Odunpazarı'na bağlı Dede ve Orta mahallelerinin muhtarları, örnek alınması gereken bir yardım kampanyası gerçekleştiriyor. İki mahalle muhtarının bir araya gelerek hayırseverlerin desteğiyle birlikte hazırlattıkları yemekler, her gün ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasında yerini alıyor. Ramazan ayı boyunca yemek yapması için çağırılan bir aşçı tarafından hazırlanan yemeklerle, her gün iftar saatinden kısa bir süre önce ihtiyaç sahibi 130 kişiye yemek dağıtılıyor.

"Günlük 130 kadar kişiye yardımcı oluyoruz"

Mahalle muhtarları olarak giriştikleri yardımlaşma kampanyasıyla birlikte ihtiyaç sahibi 130 kişiye iftar yemeği ikram ettiklerini belirten Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar, "Sadece Ramazan ayında değil yıl boyu ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ramazan ayının ayrı bir önemi oluyor tabi. Bu yıl da hayırseverlerimizin bağışlarıyla aldığımız erzaklar ile iki mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yemekler iftara yaklaşık 1 saat kala hazırlanmış oluyor. İhtiyaç sahipleri de evlerinden getirdikleri kaplarla yemek alıyorlar. Herkes evine gidip iftarını yapıyor. Şuan için günlük 130 kadar kişiye yardımcı oluyoruz. Ramazan sonuna kadar da bu yardımlaşma kampanyasını devam ettireceğiz" dedi.

"Hayırseverlerden gelen destekleri birleştirdik"

Hayırseverlerin kendilerine yaptığı yardımları birleştirerek daha verimli sonuçlar elde ettiklerini belirten Orta Mahalle Muhtarı Erol Gürdoğan ise şu ifadeleri kullandı:

"İki mahalle muhtarı olarak böyle bir kampanya başlatmak istedik. Ayrı ayrı yapmaktansa hayırseverlerden gelen destekleri birleştirerek büyük bir kesime hitap etmeyi hedefledik. Şuan için günde 130 kişiye iftar yemeği ikram ediyoruz. Ramazan boyunca da bu kampanyaya devam edeceğiz." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İki mahalle muhtarından örnek alınası yardım kampanyası - Son Dakika


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