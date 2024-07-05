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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Boğaziçi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Yozgat istikametine seyir halinde olan Seyfan A. yönetimindeki 34 ZU 2094 plakalı otomobil ile Yalçın T. yönetimindeki 19 ABU 494 plakalı otomobil Boğaziçi kavşağında çarpıştı. Kazada sürücü Yalçın T. ve araçta yolcu olarak bulunan Osman B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Alaca Belediye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan çocuk itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan Yalçın T. Alca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaralı çocuk ise Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.