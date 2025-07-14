İkiz şehitlerin babası: "Ne mutlu bana ki 2 evladı şehit vermişim" - Son Dakika
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İkiz şehitlerin babası: "Ne mutlu bana ki 2 evladı şehit vermişim"

İkiz şehitlerin babası: "Ne mutlu bana ki 2 evladı şehit vermişim"
14.07.2025 13:06
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet'in babası Hacı Ali Oruç, "Ne mutlu bana ki 2 evladı şehit vermişim. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet'in babası Hacı Ali Oruç, "Ne mutlu bana ki 2 evladı şehit vermişim. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki kabrinin Vali Yavuz Selim Köşger ile kent protokolü ziyaret etti. Burada aile yakınlarına başsağlığı dileyen protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.

"Hedeflenen hadise ülkeyi iç savaşa götürmekti"

Çıkışta gazetecilere konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz gecesi şehit düşenleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, "O gün o cesareti şehitlerimiz ve bütün milletimiz o duruşu göstermeseydi bugün burada olmayabilirdik. Ortadoğu'da birçok ülkenin düştüğü durumu görüyoruz. O gün ki hedeflenen hadise ülkeyi iç savaşa götürmek ve ülkeyi Ortadoğu'ya çevirmek istiyorlardı. O gün milletimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde belayı savuşturdu" diye konuştu.

"Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın"

ikizler Ahmet ve Mehmet'in babası Hacı Ali Oruç ise evlatlarıyla gurur duyduğunu anlatarak, "Ne mutlu bana ki 2 evladı şehit vermişim. Devletimiz, cumhurbaşkanımız var olsun. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Daha sonra kent protokolü, Asri Mezarlığında şehit Halit Yaşar Mine ile Buruk Mezarlığı'nda şehit polis memuru Yunus Uğur'un kabirlerini ziyaret etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İkiz şehitlerin babası: 'Ne mutlu bana ki 2 evladı şehit vermişim' - Son Dakika

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