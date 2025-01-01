İkizköylüler 4. Yılbaşı Kutladı

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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - İkizköy'de direniş çadırında 4. yılbaşı kutlaması yapıldı. Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı için mücadele eden İkizköylüler ve çevreciler, 2025 yılında köylerini mahveden Limak ve İçtaş Şirketi'nin madenlerinden kurtulmayı umut ettiklerini belirttiler.

Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve İçtaş Holding ortak iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı'nın kömür sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

2021 yılında nöbete başlayan İkizköylüler, 2025 yılına nöbet alanındaki direniş çadırında girdiler. 4 yıldır mücadele ettiklerini belirten İkizköylüler, 2025'ten köylerini Limak ve İçtaş Şirketi'tan kurtarmayı dilediler.

"Yaşam alanımız burası"

Çadırda açıklama yapan İkizköy Muhtarı Nejla Işık, şunları kaydetti:

"2021 yılında başlayan bir nöbet, dördüncü yılbaşı ve 4. yılına girecek. 2025 yılı, umuyoruz Akbelen'in, İkizköy'ün, yok edilmek istenen 40'a yakın köyümüzün, Limak ve İçtaş Şirketi'nin madenlerinden kurtulduğu, kurtulacağı, doğamızın, havamızın, yaşamaya devam edeceği bir yıl olur. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu şirketlere direnmeye, mücadele etmeye biz de sonuna kadar devam edeceğiz. Nöbetteyiz, dostlarımız, ailemiz, her şeyimiz burada. Yaşam alanımız burası. Burayı korumak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."