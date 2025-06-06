İklim Değişikliğine Dikkat Çekmek İsteyen Aktivistler Yozgat'ta Konakladı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenecek 2025 yılı COP30 Zirvesi için yola çıkan bisikletli 4 aktivist, bin kilometrenin üzerinde bir yolda pedal çevirerek, Yozgat'a ulaştı. Yozgat'ta Belediye Başkanı Kazım Arslan ile görüşen aktivistler, geceyi Yozgat'ta geçirip, bayram sabahı Ankara'ya ulaşmak üzere tekrar yola çıktılar. Belediye Başkanı Arslan, daha önce kurdukları bisiklet ağını tekrar şehir içerisinde aktif hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bisikletin mutlaka olması lazım" dedi.

Ardahan'dan başlayan pedal çevirme serüveni kapsamında Yozgat'a ulaşan Hena Alpagut, Ekin Alpagut, Linda Nihan Lafçı ve Merve Betül Ezer isimli aktivisler, toplamda 43 gün sürecek farkındalık yolculuğu boyunca dağları, ovaları, kasabaları ve şehirleri aşarak 28 Haziran'da Kırklareli'ne ulaşacak.

Yolculuk boyunca sadece doğayı değil; insanları, toplulukları ve yerel yöneticileri de iklim için harekete geçirmeyi hedefleyen bisikletçiler, her uğradıkları şehirde olduğu gibi Yozgat'ta da belediyeleri ziyaret etti. Geceyi Yozgat'ta geçiren bisikletçilerle bir araya gelen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat'ta yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, şöyle konuştu:

"2016 veya 2017'de biz Yozgat'ta YOBİS diye bisiklet sistemini kurduk. 5 tane istasyon vardı ve çok da tuttu. İnsanlar çok küçük meblağlarla alıyorlardı bisikletleri kullanıyorlardı, bir sonraki istasyonda bırakıyorlardı. Bizden sonraki 5 senede, biz 5 sene ara verdik, o 5 senede hiç ilgilenmedi, tamamen tahrip oldu. Çok güzel bir sistem kurmuştuk. Şimdi tekrar onu faal hale getirmek için bir gayretimiz var. Bu arada sistem eskimiş, bisikletler eskimiş tahrip edilmiş, yeniden kuracağız, bisikletin mutlaka olması lazım. Yozgat'ta en büyük sorunumuz sağ şeritleri kullanamayışımız, ciddi bir park sorunu var, sağ şeritler tamamen araçlar tarafından işgal edilmiş durumda, sürekli araç sahipleriyle harp halindeyiz Yozgat'ta. Bazen kullanmayın, az kullanın diye rest çektiğimizde oluyor. Ama coğrafyayı görüyorsunuz, keşke sadece tek şeridi kullandırabilsek, çok daha rahat yaygınlaştırabiliriz. Onun dışında tehlikeli oluyor, ben de çok bindi şehir içinde zaman zaman. Sabah erken saatlerde binmeme rağmen tehlike arz ediyor yollarda, araçların nereden geleceği belli olmuyor, bisiklet rotaları oluşturmak çok zor Yozgat'ta ama yapacağız."

"Bizler iklim ve çevre için yollardayız ve bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz"

Bisiklet aktivisti Ekin Alpagut, iklim ve çevre için farkındalık oluşturmak için yollarda olduklarını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Arkadaşlarıma Sivas'tan katıldım. Bu turun önemini geçen sene katılan ekibe, Türkiye ayağında öncülük ederek, yardımcı olmaya çalıştık. İklim ve çevre konularında farkındalığı arttırmak için beraber çalışmaya başladık. Bu yılda ekip arkadaşlarım Gürcistan'dan bayrağı teslim aldılar ve Bulgaristan'a teslim edecekler. Sivas'tan katıldığım için 2-3 günlük bir yoldayım ama ilerleyen günlerde devam edecek olan Eskişehir ve İstanbul rotasında onlara dahil olacağım.

Bizler iklim ve çevre için yollardayız ve bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Belediyelerle sivil toplum kuruluşları ile ve aktivistler ile görüşerek onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelecek için, gelecek nesiller için neler yaptıklarını, karbon emisyonsuz ulaşım için neler yaptıklarını anlamaya çalışıyoruz. Dünyadaki örneklerini anlatmaya çalışıyoruz, onlara aktarmaya çalışıyoruz. Fosil yakıtları terk etmemiz gerektiğini, artık ulaşımları toplu taşıma yapmamız gerektiğini, mikromobilite yapmamız, ulaşımı bisikletle, küçük elektrikli araçlarla yapmamız gerektiğini onlara aktarıyoruz. Şehirlerimizin daha arabalardan arınmış, motorlu araçlardan arınmış olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Avrupa'ya baktığımız zaman, diğer ülkelere baktığımız zaman onlar çok hızlı şekilde bu değişimi gerçekleştirebiliyorlar. Dünyada bunların çok örnekler var ve son yollarda hepimizin hissettiği gibi iklimde çok değişiklikler var, çok keskin dönüşler var."

"Tam bin kilometrenin üzerinde yolu bisikletlerimiz ile kat ettik"

Linda Nihan Lafçı da, bisikletle çıktıkları yolu yarıladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ankara'dan yola çıktım ve COP30 iklim zirvesi için başlatılan Uluslararası bir projenin Türkiye ayağını sevgili dostlarımla birlikte yürütmekteyiz. COP30 Türkiye etabını yapmaktayız. Gürcistan sınırı, Aktaş Sınır Kapısı'ndan Gürcü arkadaşlarımızdan bayrağımızı devraldık. Bu bayrak aslında sembolik bir bayrak, elden ele dolaşacak ve bunun bir amacı var. COP30 iklim zirvesine dikkat çekmek ve şehirlerde ulaşımda karbon emisyonunu azaltmanın en güzel yöntemlerinden biri olan bisikletle ulaşımını artması için, bu konuya dikkat çekmek için yollardayız. Gittiğimiz şehirlerde belediye başkanları ile iklim aktivistleri ve bisikletli gruplarla birlikte toplantılar yapmaktayız. Bugüne kadar da Ardahan tarafından başladık, Kars Erzurum, Erzincan, Sivas, sonrasında da bugün Türkiye'nin ortası olan bizim de rotamızın ortası olan Yozgat'a varmış bulunuyoruz. Tam bin kilometrenin üzerinde yolu bisikletlerimiz ile kat ettik.

Yolumuz da şu şekilde; Ankara'ya varacağız sonra Eskişehir, İstanbul oradan da Kırklareli ve Kırklareli'nden de sınır kapısından Bulgar arkadaşlarımıza bayrağımızı devre edeceğiz ya da bir diğerinden. Yakın zamanda da Hollanda'dan bir rota başlayacak, Fransa'dan geçip herkes Lizbon'da Türkiye'den ve Balkanlar'dan geçen ekiplerde bayrağı elden ele dolaşarak Lizbon'a ulaşacaklar. Afrika'dan da 2 kadın bisikletçi yola çıkacak diye biliyorum, eğer bir aksilik olmazsa. Biz hiç katı yakıt tüketmeden, fosil yakıt tüketmeden yelkenler ile okyanusu aşacağız ve COP30 iklim zirvesinin yapılacağı Brezilya'nın Belem şehrinde umuyorum bayrağımızı ve aslında asıl konuşmak istediğimiz 10 maddeyi, şehirlerde bisikletin kullanımının artırılması için gerekli olduğunu düşündüğümüz 10 maddeden bahsedeceğiz. Bu amaçla yollardayız."