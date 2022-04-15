İl Müftüsü Ali Erhun esnafın Ramazan ayını tebrik etti - Son Dakika

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik esnafını gezerek Ramazan aylarını tebrik etti.

Ziyaret sırasında girdiği bir dükkanda ayakkabı tamiri yapan Uğur Usta Müftü Erhun'a, Ramazan ayını heyecanla karşıladıklarını söyleyerek "Ramazan ayı bizleri hiç üzmemiştir aksine hep heyecanlandırmıştır" dedi.

Yaptığı ziyaretlerde Ramazan ayında çalışmanın bereketinden söz eden Müftü Erhun, Müftülük çalışmaları hakkında esnafı bilgilendirerek bol ve hayırlı kazançlar diledi. - BİLECİK