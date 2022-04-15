İl Müftüsü Ali Erhun esnafın Ramazan ayını tebrik etti - Son Dakika
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İl Müftüsü Ali Erhun esnafın Ramazan ayını tebrik etti

15.04.2022 10:57
İl Müftüsü Ali Erhun esnafın Ramazan ayını tebrik etti

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik esnafını gezerek Ramazan aylarını tebrik etti.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik esnafını gezerek Ramazan aylarını tebrik etti.

Ziyaret sırasında girdiği bir dükkanda ayakkabı tamiri yapan Uğur Usta Müftü Erhun'a, Ramazan ayını heyecanla karşıladıklarını söyleyerek "Ramazan ayı bizleri hiç üzmemiştir aksine hep heyecanlandırmıştır" dedi.

Yaptığı ziyaretlerde Ramazan ayında çalışmanın bereketinden söz eden Müftü Erhun, Müftülük çalışmaları hakkında esnafı bilgilendirerek bol ve hayırlı kazançlar diledi. - BİLECİK

İl Müftüsü Ali Erhun esnafın Ramazan ayını tebrik etti

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Bilecik, Ramazan, Müftü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl Müftüsü Ali Erhun esnafın Ramazan ayını tebrik etti - Son Dakika


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