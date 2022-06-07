Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › İl müftüsü atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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