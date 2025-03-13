İlaçsız Solunum Tedavisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İlaçsız Solunum Tedavisi

Bursa Şehir Hastanesi'nde pulmoner rehabilitasyon programı solunum hastalarının yaşam kalitesini artırıyor.

13.03.2025 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solunum hastalarına ilaçsız çözüm

BURSA - Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Coşkun, hastane bünyesinde verilen pulmoner rehabiltasyon programıyla astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu hastalarının yaşam kalitesinin arttırıldığına dikkat çekti.

Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında açıklamalarda Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Coşkun, ilaçsız tedavi yöntemi olan pulmoner rehabilitasyon programının acil başvuruları ile hastane yatışlarını azalttığını ve kişilerin günlük hayatlarını idame ettirmeleri noktasında büyük bir kolaylık sağladığını vurguladı. Nefes darlığının tedavisinde kullanılan nefes açıcı ilaçlar, oksijen desteği gibi yöntemlerin yanında hastaların pulmoner rehabilitasyondan da oldukça fayda gördüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Çoşkun, "Hastalarımız sıklıkla KOAH ve astım hastalarından oluşmakla beraber interstisyel akciğer hastalığı, bronşektazi, obezite olan hastaların nefes darlıkları, kas hastalıkları, bazen göğüs cerrahisi ameliyatlarının öncesi ya da sonrası gibi durumlarda da pulmoner rehabilitasyondan oldukça fayda gördüklerini bilimsel düzeyde biliyoruz" dedi.

Bursa Şehir Hastanesi'nde pulmoner rehabilitasyon ünitesinin mevcut olduğunu belirten Coşkun, "Hekimler tarafından değerlendirilen hastalarımız, ünitemize yönlendirilmektedir. Burada fizyoterapistler, hastaları ön değerlendirmeye alıp bilgilendirmelerini yapmaktadır. Hastaların ihtiyacına göre gerektiğinde kardiyoloji, diyetisyen ya da psikolog yardımı yönlendirilmektedir. Hastalarımızın önce yürüme testleriyle solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ardından kişiye özel egzersiz programları organize edilmekte ve bununla beraber solunum kaslarını doğru kullanmak, solunum sıkıntısı yaşadığında hangi yöntemlerle bunun üstesinden gelineceği gibi eğitimler de almaktadırlar" şeklinde konuştu.

Hastaları, sabah ve öğlen grupları olarak haftanın 2 günü kabul ettiklerini dile getiren Coşkun, "Gruplarımız yaklaşık olarak 6-7 kişiliktir. Yürüme bandı, kondisyon bisikleti, ağırlık çalışmaları hepsi fizyoterapist arkadaşın eşliğinde yapılmakta. Biz hastalarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hekimler olarak hastalarımızın öncesi ve sonrasını kıyasladığımızda zaten farkı çok rahat anlıyoruz. Ancak aynı zamanda bu terapinin başlangıcında ve sonunda yapılan testlerle de bunu bilimsel olarak kanıtlayabiliyoruz" diye konuştu.

Pulmoner rehabilitasyon tedavisinin 'yüz güldüren' bir tedavi olduğuna vurgu yapan Coşkun, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Bu tedavi 8 hafta ile minimum başlatılmaktadır. 12 haftada da sonlandırılabilir ancak başarılı olan hastalarımızda süreci uzatma konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Böyle etkin ve aynı zamanda uygulaması çok da kolay olan bu tedavinin hastalar tarafından daha çok tercih edilmesini umuyoruz. Bu nedenle bu farkındalık haftasında hastalarımızın, özellikle nefes darlığı hisseden hastalarımızın hekimlerinden kendilerini rehabilitasyon açısından değerlendirmelerini talep etmelerini öneriyorum. Çünkü gerçekten başarılı. Yüz güldüren bu yöntem ile kişilerin acil başvuruları, hastaneye yatışları ve günlük hayatlarını idame ettirmeleri konusunda çok büyük başarılar kat ediliyor."

Coşkun son olarak, Pulmuner Rehabilitasyon programının Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde de verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Burcu Coşkun, Hastane, Sağlık, Eğitim, Yerel, Bursa, Astım, Astım, Koah, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlaçsız Solunum Tedavisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin Kursk’ta neden üniforma giydi Rusya’dan manidar yanıt Putin Kursk'ta neden üniforma giydi? Rusya'dan manidar yanıt
Mahsun Kırmızıgül’ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi
Herkes o evlerden alıyor Sebebi ise biraz üzücü Herkes o evlerden alıyor! Sebebi ise biraz üzücü
TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz
MSB’den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız
Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı Özcan Deniz’e bir şok daha Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı! Özcan Deniz'e bir şok daha
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran penaltı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı
Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt
İstanbul’u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
Japonya’da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına “dostluk“ yanıtı Japonya'da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına "dostluk" yanıtı
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi
Trump’ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti Trump'ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti

12:03 TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz
12:02 MSB’den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız
10:32 Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
17:30 Derbide yabancı hakem krizi Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
17:25 Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
17:20 DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
17:03 CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
16:37 Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
16:30 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
16:19 Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
16:10 Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 12:45:09. #7.11#
SON DAKİKA: İlaçsız Solunum Tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.