İlaçsız Solunum Tedavisi

Solunum hastalarına ilaçsız çözüm

BURSA - Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Coşkun, hastane bünyesinde verilen pulmoner rehabiltasyon programıyla astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu hastalarının yaşam kalitesinin arttırıldığına dikkat çekti.

Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında açıklamalarda Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Coşkun, ilaçsız tedavi yöntemi olan pulmoner rehabilitasyon programının acil başvuruları ile hastane yatışlarını azalttığını ve kişilerin günlük hayatlarını idame ettirmeleri noktasında büyük bir kolaylık sağladığını vurguladı. Nefes darlığının tedavisinde kullanılan nefes açıcı ilaçlar, oksijen desteği gibi yöntemlerin yanında hastaların pulmoner rehabilitasyondan da oldukça fayda gördüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Çoşkun, "Hastalarımız sıklıkla KOAH ve astım hastalarından oluşmakla beraber interstisyel akciğer hastalığı, bronşektazi, obezite olan hastaların nefes darlıkları, kas hastalıkları, bazen göğüs cerrahisi ameliyatlarının öncesi ya da sonrası gibi durumlarda da pulmoner rehabilitasyondan oldukça fayda gördüklerini bilimsel düzeyde biliyoruz" dedi.

Bursa Şehir Hastanesi'nde pulmoner rehabilitasyon ünitesinin mevcut olduğunu belirten Coşkun, "Hekimler tarafından değerlendirilen hastalarımız, ünitemize yönlendirilmektedir. Burada fizyoterapistler, hastaları ön değerlendirmeye alıp bilgilendirmelerini yapmaktadır. Hastaların ihtiyacına göre gerektiğinde kardiyoloji, diyetisyen ya da psikolog yardımı yönlendirilmektedir. Hastalarımızın önce yürüme testleriyle solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ardından kişiye özel egzersiz programları organize edilmekte ve bununla beraber solunum kaslarını doğru kullanmak, solunum sıkıntısı yaşadığında hangi yöntemlerle bunun üstesinden gelineceği gibi eğitimler de almaktadırlar" şeklinde konuştu.

Hastaları, sabah ve öğlen grupları olarak haftanın 2 günü kabul ettiklerini dile getiren Coşkun, "Gruplarımız yaklaşık olarak 6-7 kişiliktir. Yürüme bandı, kondisyon bisikleti, ağırlık çalışmaları hepsi fizyoterapist arkadaşın eşliğinde yapılmakta. Biz hastalarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hekimler olarak hastalarımızın öncesi ve sonrasını kıyasladığımızda zaten farkı çok rahat anlıyoruz. Ancak aynı zamanda bu terapinin başlangıcında ve sonunda yapılan testlerle de bunu bilimsel olarak kanıtlayabiliyoruz" diye konuştu.

Pulmoner rehabilitasyon tedavisinin 'yüz güldüren' bir tedavi olduğuna vurgu yapan Coşkun, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Bu tedavi 8 hafta ile minimum başlatılmaktadır. 12 haftada da sonlandırılabilir ancak başarılı olan hastalarımızda süreci uzatma konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Böyle etkin ve aynı zamanda uygulaması çok da kolay olan bu tedavinin hastalar tarafından daha çok tercih edilmesini umuyoruz. Bu nedenle bu farkındalık haftasında hastalarımızın, özellikle nefes darlığı hisseden hastalarımızın hekimlerinden kendilerini rehabilitasyon açısından değerlendirmelerini talep etmelerini öneriyorum. Çünkü gerçekten başarılı. Yüz güldüren bu yöntem ile kişilerin acil başvuruları, hastaneye yatışları ve günlük hayatlarını idame ettirmeleri konusunda çok büyük başarılar kat ediliyor."

Coşkun son olarak, Pulmuner Rehabilitasyon programının Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde de verildiğini sözlerine ekledi.