İliç'te yapılan değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgede herhangi bir kirlilik tespit edilmedi - Son Dakika
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Yerel

İliç'te yapılan değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgede herhangi bir kirlilik tespit edilmedi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelan olayının ardından yapılan değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgede siyanür kalıntısına rastlanmadığı ve baraj suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmediği belirlendi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan çalışmalarda, sahadan alınan numunelerin incelenmesiyle de bu sonuçlar doğrulandı.

05.03.2024 21:32  Güncelleme: 21:35
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İliç'te yapılan değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgede herhangi bir kirlilik tespit edilmedi

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen heyelan olayının ardından sahada kontrollü toprak kaldırma çalışmaları devam ediyor. Maden ocağında bilim insanları tarafından yapılan değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgede siyanür kalıntısına rastlanmadığı ve baraj suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmediği belirlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademisyenleri, İliç ilçesindeki altın madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasının çevresel etkilerini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, maden ocağı sahasında gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin öğretim üyeleri olarak, maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının çevresel etkileri ile alakalı değerlendirme ve raporlaştırma yapmak için bölgede bulunduklarını söyledi.

Bütün maden sahasını gezdiklerini ifade eden Çırak, "Bu zamana kadar Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmaları yerinde gördük. Ekiplerin yanı sıra maden sahasında yapılan tüm kimyasal analizleri ve burada elde edilen tüm ölçümleri de değerlendirdik. Bununla alakalı bazı değerlendirmeleri hocalarımla birlikte sizinle paylaşmak istedik. Biz hislerimizle değil, ölçtüklerimizle açıkça konuşabiliriz. Şu an elimizdeki deneysel veriler, örnek alınan noktaların hiçbirinde siyanüre rastlanmadığını gösteriyor. Bunun dışında bir şey varmış gibi düşünmemiz anlamsız. Bilimsel ölçümler, barajda herhangi bir siyanür miktarını ölçemedi. Diğer kısımlarda da olması gerektiği miktarın çok çok altında veriler var." dedi.

Mühendisliği Bölümü Hidroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Dalkılıç ise sahadan alınan numunelerle tüm analizlerin yapıldığını ifade ederek Sabırlı Deresi'nin suyunun liç alanına temas etmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Doç. Dr. Dalkılıç, "Burada su ve toprak kalitesi ölçümleri yapılıyor. 'Olası bir risk var mıdır, birtakım değerlerde ani yükselişler söz konusu mudur, bunlar risk oluşturmakta mıdır?' bunlarla ilgili tüm analizler sürekli olarak takip ediliyor. Heyelan önüne kaya dolgu seddi yapılmış. Bu set heyelanın dereye doğru ilerlememesi için alınan tedbirlerden bir tanesi. Asıl planlanan ise liç bölgesinden hemen önce suyu çevirerek, derenin akış yönünü değiştirerek, heyelan bölgesiyle temas etmeden direkt olarak Karasu'ya ulaşmasını sağlamak. Planlaması DSİ tarafından yapılmış, şu an çalışmalar devam ediyor."

EBYÜ Temel Bilimler Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Volkan Özdokur da üniversitelerden heyetlerin belirlediği, öngördüğü bölgeler dahilinde 17 noktadan yer altı ve yer üstü sularından numuneler toplandığını aktardı.

Yer altı ve yer üstü toprak örneklerinin de incelendiğini kaydeden Doç. Dr. Özdokur, "Yer altı ve yer üstü toprak örneklerinden yapılan hidrojen siyanür, siyanür analizi, toplam siyanür, serbest siyanür, her biri hem burada yapılmakta hem de bakanlığımızın referans laboratuvarında bu analiz sonucu doğrulanmakta. Ayrıca özel iki laboratuvar tarafından da test edilerek kayda alınmaktadır. Biz bilim insanları verilerle konuşmakla mükellefiz. Elimizde o bölgelerden alınmış su örnekleri var. Bu örneklerin siyanür sonuçları belli. Barajda siyanür, cihazın ölçebileceği düzeyde bile değil. Şu anki standart ölçüm metodumuzla barajdaki seviyeyi ölçemiyoruz bile. 14 Şubat'tan bugüne kadar Avrupa Çevre Koruma Ajansının belirlediği maksimum limite yaklaşan sızıntı, kirlilik tespit etmemiş bulunuyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar herhangi bir sızıntının varlığını bize göstermemektedir. Bağıştaş Barajı'ndaki örnekleme kuyularından alınan örnekler de siyanür cihazının ölçebileceği seviyenin altında görülmektedir. Herhangi bir siyanür kalıntısı ölçülmemiştir. Şu ana kadar elde ettiğimiz veriler bölgede siyanürle ilgili kalıntının olmadığını göstermektedir." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Erzincan, Maden, İliç, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İliç'te yapılan değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgede herhangi bir kirlilik tespit edilmedi - Son Dakika

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