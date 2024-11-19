Ilıca Termal Tesisleri'nde Dönüşüm Seferberliği - Son Dakika
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Ilıca Termal Tesisleri'nde Dönüşüm Seferberliği

Ilıca Termal Tesisleri\'nde Dönüşüm Seferberliği

Aziziye Belediyesi, Ilıca Termal Tesisleri'nde aile kabinlerini artırarak, bungalov evler ve VIP aile havuzları ile konaklama hizmetlerini geliştirmeyi planlıyor. Başkan Emrullah Akpunar, bu projelerle Ilıca'yı termal turizmin çekim merkezi yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

19.11.2024 12:34  Güncelleme: 12:35
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Aziziye Belediyesi'ne ait Ilıca Termal Tesisleri'nde adeta dönüşüm seferberliği yaşanıyor.

Ilıca Termal Otel çatısı altında hizmet veren aile kabini sayısının 18'den 36'ya çıkarıldığı Aziziye'de, hizmete alınan Bungalov evlerin ardından kollar şimdi de VIP Aile Havuzları ve Apart Otel için sıvandı. Ahşap tasarıma sahip olacak ve aile havuzlarıyla entegre halde hizmet verecek olan apart dairelerle konaklama hizmetlerine yepyeni bir boyut kazandırılacak. Aziziye'ye cazibe kazandırmayı ve Ilıca'yı termalin çekim merkezine dönüştürmeyi amaçlayan çalışmalar aralıksız devam ederken, yeni aile kabinleri için de gün sayılıyor.

Dönüşümü Akpunar anlattı

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, nitelik itibariyle Türkiye'nin en kaliteli termal suyuna sahip olan Ilıca'yı, termal ve sağlık turizmiyle konaklama hizmetleri alanında cazibe merkezine dönüştürmeye kararlı olduklarını söyledi. Ilıca Termal Tesisleri'nde başlattıkları dönüşüm seferberliğinin ilk adımını aile kabini sayısını artırarak attıklarını ve daha önce 18 olan kabin sayısını iki katına çıkardıklarını kaydeden Başkan Akpunar, yeni kabinlerin ise çok daha geniş ve üstelik daha konforlu bir yapıya sahip olduklarını ifade etti.

Aile Havuzu ve Apart Otel

Ilıca Termal Tesisleri'ndeki atılımların sadece aile kabinleriyle sınırlı kalmadığının altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Aynı süreçte Bungalov evlerimizin tefrişini yapıp hizmete aldık. Buna ilaveten yeni bir proje daha hazırladık ve VIP Aile Havuzları ile Ahşap Apart Otel inşasına başladık. Özel aile havuzlarımızla entegre bir biçimde hizmet verecek olan apart dairelerimiz, ahşap tasarıma ve yine lüks bir konfora sahip olacak. İşte bu atılımlarımızla Ilıca'mızı ve dolayısıyla Aziziye'mizi termalin çekim merkezine dönüştüreceğiz. Aziziye'mize ve şehrimize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ilıca Termal Tesisleri'nde Dönüşüm Seferberliği - Son Dakika

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