İmam\'dan Yaşlılara Destek

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan kar ve soğuk havan nedeniyle mahalledeki caminin imamı yaş almış vatandaşlara odun ve su taşıyarak destek oldu.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı ve soğuk hava Adana'nın Feke ilçesinde de etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle kırsal mahallelerden Akoluk Mahallesi'nde de bir çok evin su boruları dondu. Mahalle camiinde görev yapan imam hatip Muhammed Doğaç'ta kızı ve eşiyle birlikte kar yaşlıların soğuktan mağdur olmaması evlerine su ve odun taşıdı.

Etkili olan kar yağışı ve don sonrası bölgede genelde kaynak sularından evlere gelen su hattında donma olduğu için taşıma suya zaman zaman ihtiyaç duyulduğunu belirten İmam Muhammed Doğaç "Kar yağışı sonrası muhtarımız aracılığı ile yollarımız açıldı. Bende kızım Leyla ile birlikte mahallemizdeki yaşlıları ziyaret ederek su ve odun ihtiyaçlarında zorlanmamaları için yardım etmek istedim" dedi. - ADANA