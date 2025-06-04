İmam Hatip'ten Örnek Çalışma - Son Dakika
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İmam Hatip'ten Örnek Çalışma

İmam Hatip\'ten Örnek Çalışma
04.06.2025 07:53
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Manisa'da imam Kasım Toprak, caminin bakımını üstlenerek takdir topluyor.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Selendi ilçesinde görev yapan Cami İmam Hatibi Kasım Toprak, imamlığının yanı sıra camide yaptığı ustalık çalışmalarıyla takdir topluyor.

51 yaşında ve 3 çocuk babası olan Kasım Toprak, 14 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam hatip olarak göreve başladı. 10 yıl önce Selendi ilçesi Eskin Mahallesi Karaçağıl Sokak'taki camiye atanan Toprak, göreve başladığı günden bu yana caminin bakım ve onarım işlerini de üstlenerek örnek bir tutum sergiledi.

Namaz vakitlerinde imamlık görevini yerine getiren Toprak, vakit dışında ise eline aldığı inşaat malzemeleriyle caminin eksiklerini gidermeye çalışıyor. Caminin duvarlarını örüp sıva yapan, çim biçme makinesiyle cami çevresindeki otları temizleyen, basınçlı su makinesiyle cami halılarını yıkayan Toprak, boya ve peyzaj işlerini de kendisi yürütüyor.

Toprak'ın en dikkat çeken çalışmalardan biri ise minaresi bulunmayan camiye mahalle halkının da desteğiyle minare kazandırması oldu. Mahalle halkının takdirini kazanan Toprak, verilen her işi sahiplenerek gönüllü olarak çalışmalara katılırken, "Bize verilen ücretin karşılığını helal olarak vermeye çalışıyoruz. Rabbim bizlere sağlık verdiği sürece görev yaptığımız yerlerde eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İmam Hatip'ten Örnek Çalışma - Son Dakika

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