İmamoğlu'na Van'da 15 Bin İmza Toplandı - Son Dakika
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İmamoğlu'na Van'da 15 Bin İmza Toplandı

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Marmara Cezaevi'nde tutuklu Ekrem İmamoğlu için Van'da başlatılan kampanyada 15 bin imza toplandı.

18.04.2025 01:29
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(VAN) - Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na destek için başlatılan imza kampanyasında Van'da 15 binin üzerinde imza toplandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına destek artıyor. Van'da 15 bin imzayı aştığını belirten CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, şunları aktardı:

"Van Merkez Sanat Sokağı, Türktelekom binasının yanında AVM'nin önünde tüm ilçelerimizde her tarafta standlarımız açık. İl ve ilçe binalarımız bu anlamda imza toplamaya başlıyor. Mahalle birimlerimiz yani özellikle mahalle temsilcilerimiz tarafında Van'ın her tarafında, ilçelerin her tarafında imza kampanyası devam etmektedir. Şu anda tüm il, ilçe örgütlerimiz yaklaşık 15 binin üzerinde bir imza topladılar. imza kampanyamız 23 Nisan'a kadar da devam edecek.

Yani bu süreçte de ben bunun, yani bu miktarın çok üzerine rakamlar çıkacağını düşünüyorum. Çünkü toplum artık şuna emin. Bu tür davalar yargının siyaseti dizayn etme aracı olarak görüyor. Bu haksızlığa, hukuksuzluğa karşı ciddi bir tepki var. Toplum sıkışmış durumda. Bakın dün akşam yani bir gazetecinin beyanıyla bile borsa 200-300 puan düşüp yükselebiliyor. Bu ekonomimizin bile ne kadar kırılgan olduğunu göstermektedir. Artık şu toplum tarafında çok iyi biliniyor. Hak, hukuk, adalet hepsi hukukla ilintilidir. ya hukukun olmadığı yere ekmek gelmez. Toplum da bunu görüyor. Türkiye çok sıkışmış bir vaziyette. Bu sıkışmayı toplumla milletle beraber beraber aşacağız. ve daha güzel günlerde hep beraber bu ülkeyi inşa edeceğiz."

"Halkın tepkisi bizim standlarımıza yansıyor"

İpekyolu İlçe Başkanı Ömer Doğan ise, "İmza kampanyamız çok güzel gidiyor. Çok güzel bir katılım var. Halkın çok yoğun bir ilgisi var. Hedefimiz İpekyolu'nda 15 bini yakalamak. Şu an hedefimize çok yakınız. İnşallah bu hedefi de aşacağız. İnsanların ilgisi çok güzel. Zaten halk bu antidemokratik uygulamalardan bu ekonomik krizlerden bu alınan hususice gözaltılardan bıkmış bir durumda. Dolayısı halkın olan tepkisi bizim standlarımıza yansıyıp çok güzel çok olumlu sonuçlar alıyoruz." dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İmamoğlu'na Van'da 15 Bin İmza Toplandı - Son Dakika

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