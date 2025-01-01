İnegöl Belediyesi, Üç Ayların Başlangıcını Sabah Namazı ile Kutladı

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İnegöl Belediyesi mübarek üç ayların başlangıcı vesilesiyle sabah namazında bir araya geldi. Sani Konukoğlu Camiinde sabah namazı akabinde Kuran-ı Kerim tilaveti, tesbihat, kasideler ve dualar ile üç aylar karşılandı.

Yeni yılın ilk günü ve aynı zamanda mukaddes üç ayların başlangıcı olan 01 Ocak sabahı, İnegöl Belediyesi özel bir buluşma düzenledi. Müslümanlar için mübarek olan ve ibadetlerin arttırılarak maneviyatın daha da güçlendiği üç ayların ilk sabahında, Sani Konukoğlu Camiinde üç ayların başlangıcı ve sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. İnegöl halkının yoğun ilgi gösterdiği sabah namazı buluşmasında Kuran-ı Kerimler okunup tesbihatlar yapıldı. Kasidelerle süslenen buluşmada, eller semaya açılıp dualar edildi.

İmsak ile başlayan sabah namazı buluşmasında, Kağıthane Sanayi Merkez Cami İmam Hatibi Hafız Cihat Sayın, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami Müezzini Hafız Ömer Faruk Mahmutoğlu ve Osmangazi Şehreküstü Cami İmam Hatibi Hafız M. Hasan Karaman tilavetleri, kasideleri ve dualarıyla gönülleri mest etti.

Namaz çıkışı cemaate çorba ikramları yapılırken, Belediye Başkanı Alper Taban da vatandaşların üç aylarını kutladı. - BURSA