İnegöl'de Öğrenci Öğretmen Oldu - Son Dakika
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İnegöl'de Öğrenci Öğretmen Oldu

İnegöl\'de Öğrenci Öğretmen Oldu

Melike Aydın, 15 yıl aradan sonra ilkokul öğretmeniyle aynı okulda çalışmaya başladı.

07.02.2025 11:34
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde göreve yeni başlayan rehber öğretmen Melike Aydın(26) 15 yıl önceki ilkokul öğretmeni ile aynı okulda mesai arkadaşı oldu.

2005 ile 2010 yılları arasında Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu'nda eğitimini sürdüren Melike Aydın, liseyi Naire Çikayeva Lisesini tamamladı. Kocaeli Üniversitesinde eğitimini tamamlayan Aydın, 2025 yılı ocak ayında ilk görev yeri ve ilkokul eğitimini aldığı Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu'na atandı. İlkokul öğretmeni Sebahattin Kaya ile göreve başlayan Aydın, büyük sevinç yaşadı.

37 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan Sebahattin Kaya'nın yetiştirdiği Melike Aydın'ın ardından kardeşi Semih'in de öğretmenliğini üstlendi. Kaya'nın eğitim verdiği Aydın'ın kuzenleri İsmet Aydın makine mühendisi, Emre Aydın kaymakam oldu.

Konuyla alakalı açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise, "1992 yılında eğitim öğretim yılına başlayan hayırseverimiz tarafından yapılan Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu'nda bu olaya tanıklık etmek için hep birlikte beraberiz. Güzel bir olay dediğimiz şu. Sabahattin Kaya öğretmenimizin aynı aileden 4 öğrenciye nasıl dokunduğuna burada şahitlik ediyoruz. Melike öğretmenimiz bugün buraya geldi. Sabahattin hocamızın yetiştirdiği bir evladımız. Daha öncede aynı aileden kaymakam adayımız şu anda kaymakamlık refikliği stajyerliği yapmakta. Aynı aileden bir öğrencimizde makine mühendisi olarak iş hayatına atıldı. Diğer öğrencimiz de bugün 7. sınıfta aynı okulda eğitimine devam etmektedir. Bir öğretmenin dokunuşunun ne kadar önemli olduğunu ve aynı okulda beraber çalışmanın keyfine bugün burada şahitlik ettik. Bu vesileyle eğitim öğretim yılının ikinci döneminin bütün öğretmenlere hayırlı olmasını diliyor teşekkür ediyorum" dedi.

Bu sene eğitim gördüğü Müşerref Muzaffer Samda İlkokuluna Rehber öğretmen olarak atanan Melike Aydın(26), "2005-2010 yılları arasında Müşerref Muzaffer Samda İlkokulunda tamamladım. Bu süreçte büyük emekleri olan sınıf öğretmeni Sabahattin Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Öğrenci olarak başladığım bu okulda 15 yıl aradan sonra öğretmen olarak tekrar göreve başlamak nasip oldu. Haberlerde bu tarz içeriklere rastladığımda insanların ne kadar şanslı olduğunu düşünüyordum. Şu an bu şansa sahip olanlardan biri benim. Buralara gelmemde büyük emekleri olan Sabahattin Kaya hocamla birlikte çalışıyor olmakta ayrıca benim için çok gurur verici. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Açıkçası Sabahattin hocam benim yolumu aydınlatan çok önemli bir meşaleydi. Benimde örnek aldığım en önemli şey çocukların yolunu aydınlatmaktan geçecek. Benim için çok büyük bir rol modeldi. Bende şimdi gelecek nesillere rol model olmak için çalışmayı hedefliyorum" dedi.

Sınıf Öğretmeni Sabahattin Kaya(63) ise, "Kendi yetiştirdiğim bir öğrencimle yıllar sonra bir araya gelip aynı mesleği yürütebilmek benim için öğrencimi karşımda öğretmen olarak görmek ayrı bir gurur kaynağı. Her öğretmene nasip olmayacak duyguları yaşıyorum. Burada önce ben bazı şeylerden bahsetmem lazım. Burada özellikle aile çok önemli faktör. Hem Yalçın hem de Ercan Beye teşekkür ediyorum. O ailenin bütün çocuklarını ben okuttum şu anda hepsi bir yerlere geldi. Eğitimde ailenin desteği çok önemli. Melike zaten ilkokuldan itibaren kişiliği belli. Milli duyguları hedef olan bir öğrencimdi. Burada ilk atamada Muzaffer Samda İlkokulu'na geldiğim zaman bu aileden İsmet Aydın makine mühendisi, daha sonra Emre Aydın kaymakamlık stajı yapıyor, üçüncü olarak Melike ile beraber olduk. Son kuşak Semih şu anda ortaokulumuzda 7. sınıfta devam ediyor.

Öğretmen Sabahattin Kaya'nın 12 yaşındaki 7. Sınıf öğrencisi Semih Aydın da, "Ben Semih Aydın, Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. Ablam gibi bende Sabahattin Kaya'nın öğrencisiyim. Sabahattin Kaya'nın bana verdiği destekler üzerine bende iyi bir öğrenci olmak istiyorum. Benim tek hedefim Sabahattin Kaya gibi bir öğretmen olmak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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