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İnfaz Koruma Başmemuru Kandemir "Takdir Belgesi" ile taltif edildi - Son Dakika

İnfaz Koruma Başmemuru Kandemir "Takdir Belgesi" ile taltif edildi

09.02.2022 12:07
İnfaz Koruma Başmemuru Kandemir "Takdir Belgesi" ile taltif edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli İnfaz Koruma Başmemuru Nazım Kandemir, kurumu ve diğer ceza infaz kurumlarında gerçekleştirdiği inşaat işleri ve üstün gayretinden dolayı "Takdir Belgesi" ile taltif edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli İnfaz Koruma Başmemuru Nazım Kandemir, kurumu ve diğer ceza infaz kurumlarında gerçekleştirdiği inşaat işleri ve üstün gayretinden dolayı "Takdir Belgesi" ile taltif edildi.

Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu başta olmak üzere Bitlis ve çevre illerde bulunan ceza infaz kurumlarında gerçeklediği bir birinden güzel işlerle adeta ceza evlerinin çehresini değiştirip güzelleştiren İnfaz Koruma Başmemuru Nazım Kandemir, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan tarafından "Takdirname" ile taltif edildi.

Çalışmalarında gösterdiği üstün gayret ve inşaat işlerindeki başarılı çalışmaları nedeniyle İnfaz Koruma Başmemuru Nazım Kandemir'i Cezaevi Savcısı Alican Yabul ve Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hakan Turan ile birlikte makamında kabul eden Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Başmemur Kandemir'a "Takdir Belgesi" takdim ederek başarılarının devamını diledi. - BİTLİS

İnfaz Koruma Başmemuru Kandemir Takdir Belgesi ile taltif edildi
İnfaz Koruma Başmemuru Kandemir Takdir Belgesi ile taltif edildi
İnfaz Koruma Başmemuru Kandemir Takdir Belgesi ile taltif edildi
İnfaz Koruma Başmemuru Kandemir Takdir Belgesi ile taltif edildi
İnfaz Koruma Başmemuru Kandemir Takdir Belgesi ile taltif edildi
İnfaz Koruma Başmemuru Kandemir Takdir Belgesi ile taltif edildi

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Tatvan, İnşaat, Bitlis, İnfaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnfaz Koruma Başmemuru Kandemir 'Takdir Belgesi' ile taltif edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnfaz Koruma Başmemuru Kandemir "Takdir Belgesi" ile taltif edildi - Son Dakika
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