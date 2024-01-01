İnhisar\'da \'Gazze\'ye Yardım\' Hayır Çarşısı Kuruldu

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 'Gazze'ye Yardım' diyerek hayır çarşısı kuruldu.

İnhisar ilçesinde Kaymakam Furkan Recep Nalbant, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı hayır çarşısında elde edilen gelir Gazze'ye bağışlanacak. Belediye Başkanı Mehmet Kepez Gazze'nin yanında olduğunu ilk günden beri söylediğini belirterek, "İlk günden bu yana desteklerimizi esirgemedik. Devam edeceğiz. Bu savaş durana kadar bizler elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK