İnönü Belediyesi, Manda Üreticilerine Destek Vermeye Devam Ediyor

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Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına verdiği desteğe Manda üreticileri ile devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından temin edilen 120 adet tişört ve şapka İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı tarafından Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya'ya teslim edildi. Başkan Hamamcı, sosyal belediyecilik anlayışı ve ilçedeki manda üreticilerinin kullanması için birlik logolu basılan tişört ve şapkaların üreticiler tarafından güzel günlerde kullanmasını dileklerinde bulunurken, Birlik Başkanı Sarıkaya'da desteklerinden dolayı manda üreticileri adına Başkan Hamamcı'ya teşekkür etti. - ESKİŞEHİR