İnönü Belediyesi, Manda Üreticilerine Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnönü Belediyesi, Manda Üreticilerine Destek Vermeye Devam Ediyor

İnönü Belediyesi, Manda Üreticilerine Destek Vermeye Devam Ediyor

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına verdiği desteğe Manda üreticileri ile devam ediyor. Belediye tarafından temin edilen tişört ve şapka, Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı'na teslim edildi.

03.07.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına verdiği desteğe Manda üreticileri ile devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından temin edilen 120 adet tişört ve şapka İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı tarafından Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya'ya teslim edildi. Başkan Hamamcı, sosyal belediyecilik anlayışı ve ilçedeki manda üreticilerinin kullanması için birlik logolu basılan tişört ve şapkaların üreticiler tarafından güzel günlerde kullanmasını dileklerinde bulunurken, Birlik Başkanı Sarıkaya'da desteklerinden dolayı manda üreticileri adına Başkan Hamamcı'ya teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Eskişehir, İnönü, Sivil Toplum, Tarım, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnönü Belediyesi, Manda Üreticilerine Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir araya geldi
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:40:19. #1.13#
SON DAKİKA: İnönü Belediyesi, Manda Üreticilerine Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement