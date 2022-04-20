İnönü'de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor - Son Dakika
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İnönü'de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor

20.04.2022 10:47
İnönü'de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi, geleneksel mahalle iftar buluşmalarına ilçenin tüm mahallelerinde devam ediyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi, geleneksel mahalle iftar buluşmalarına ilçenin tüm mahallelerinde devam ediyor.

İnönü Belediyesi sosyal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun en yüksek seviyeye çıktığı Ramazan ayında da ilçe halkının yanında olmayı sürdürüyor. İlçe genelindeki tüm mahallelerde belirlenen program dahilinde devam eden geleneksel mahalle iftar buluşmaları Dutluca Mahallesi ile devam etti. İftar programına, İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Meclis Üyesi Tahsin Çelik, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Dutluca Mahalle Muhtarı Ergün Erol, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programı öncesi mahalle sakinleri ile sohbet eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, oruç tutmanın neşesini ve Ramazan-ı Şerif'in güzelliğini İnönü'de doya doya yaşadıklarını ve sofraların şenlendiğini dile getirdi. Başkan Bozkurt, tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul edilmesi temennisinde bulundu.

Ezanın okunması ile açılan oruçlarla birlikte mahallede iftar sevinci ve bereketi yaşanırken, Dutluca Mahalle sakinleri iftar organizasyonundan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü'de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor
İnönü'de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor
İnönü'de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor
İnönü'de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor

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Emet'te yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerine iftar Emet'te yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerine iftar

Eskişehir, Hisarcık, İftar, İnönü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnönü'de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnönü'de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor - Son Dakika
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