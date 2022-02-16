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İnsan boyunu aşan karda yol açma çalışması - Son Dakika

İnsan boyunu aşan karda yol açma çalışması

16.02.2022 13:36

İnsan boyunu aşan karda yol açma çalışmasıHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde insan boyunu aşan kar kalınlığında yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

İnsan boyunu aşan karda yol açma çalışması

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde insan boyunu aşan kar kalınlığında yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Yüksekova ilçesindeki üs bölgelerinin yollarında yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, Yüksekova-Şemdinli arasında bulunan Tekeli Mirgesav Üs Bölgesinin yolunda insan boyunu geçen karda çalışma başlattı. Zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

İnsan boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını gece gündüz yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirttiler.

Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

İnsan boyunu aşan karda yol açma çalışması
İnsan boyunu aşan karda yol açma çalışması
İnsan boyunu aşan karda yol açma çalışması

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Yüksekova, Hakkari, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnsan boyunu aşan karda yol açma çalışması - Son Dakika


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