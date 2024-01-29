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İpekyolu'nda karla mücadele devam ediyor - Son Dakika
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İpekyolu'nda karla mücadele devam ediyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların kar ve buzlanmadan minimum düzeyde etkilenmesini sağlamak amacıyla ilk andan itibaren çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İpekyolu\'nda karla mücadele devam ediyor
29.01.2024 - 23:10,  Güncelleme: 23:17
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İpekyolu'nda karla mücadele devam ediyor

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların kar ve buzlanmadan minimum düzeyde etkilenmesini sağlamak amacıyla ilk andan itibaren çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezindeki ana arterler, tali sokaklar ve kırsal mahallelerdeki yollarda kar küreme, tuzlama ve kaldırımlarda biriken karları temizleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesi yetkilileri, karla mücadele ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu ve çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Zorunlu olmadıkça vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini isteyen yetkililer, çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve muhtemel zararların önlenmesi açısından bunun büyük önem taşıdığını vurguladılar.

Kaynak: İHA
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